美国晶片巨头英伟达首席执行长黄仁勋承认与一名中国商界女子有婚外情，而美国情报机构认定，这名女子为北京从事间谍活动，已导致英伟达股价在富途旗下Moomoo交易平台盘前交易中下跌5.71%。

不过，截稿时，英伟达在亚洲的供应商股价对这则消息反应不大，大致跟随美国同业星期五（11月6日）普遍反弹的走势。

英伟达股价已从10月高点下跌约22%。

英伟达（Nvidia）首席执行长黄仁勋是在美国时间星期天（11月8日）发给英伟达全体员工的信中，承认对妻子不忠，并向家人和员工道歉。英伟达董事会随后宣布对黄仁勋展开独立调查。

美国总统特朗普随后受访时形容黄仁勋是“不错的人”，并说他应继续领导这家晶片制造商。英伟达董事会则说，“没有理由相信”国家安全或公司机密受到损害。

这起风波始于《纽约时报》10月29日刊登的报道。该报道称，黄仁勋与曾任新加坡注册云计算服务公司超速国际（Megaspeed）高管黄乐（Alice Huang）有婚外情，美国官员怀疑黄乐向中国提供情报。

市场认为英伟达股价短期承压 后续影响看法不一

分析师们认为，调查短期内会给英伟达股价带来不确定性，但他们对这场风波会否进一步影响公司和股价走势，判断并不一致。

消息传出之际，投资者原本已在质疑科技股估值，以及大型科技公司扩大人工智能开支的步伐。多资产投资平台eToro亚太及中东地区首席分析师吉尔伯特（Josh Gilbert）认为，这场围绕黄仁勋的风波也将给英伟达股价蒙上阴影。

他指出，董事会虽支持黄仁勋，但调查还没结束。在结果明朗前，投资者仍须把调查可能引发的后续风险纳入考量。

不过，KCM Trade首席市场分析师沃特勒（Tim Waterer）认为，一家公司的首席执行官接受内部调查，市场通常会把不确定性反映在股价上。对英伟达而言，特朗普公开支持黄仁勋，加上人工智能硬件的基础需求没有改变，有助于科技股消化这则消息。

沃特勒认为，这场风波虽有损英伟达和黄仁勋的形象，但目前看来，影响仍局限于公司层面，尚未演变成系统性问题。

研究机构Floodlines Research创办人吴安娜也认为，这起风波主要是短期消息风险，不会成为英伟达股价的主要驱动因素。

她说，市场更关注美国中期选举后的晶片股抛售，以及公司定于星期二（11月17日）公布的2027财年第三季业绩。