晶片巨头英伟达（Nvidia）创办人兼首席执行官黄仁勋，在过去几年凭借人工智能（AI）热潮，从科技界的“宅男”形象，转身变成全球追捧的科技巨星。然而，一场涉及中国间谍指控的婚外情风波，不仅让他的个人声誉受重创，也把市值高达4.5万亿美元（约5.85万亿新元）的英伟达推向企业治理、国家安全及领导层稳定的风口浪尖。

黄仁勋在刚过的星期天（11月8日）公开承认对妻子不忠，并为自己的行为道歉。英伟达董事会同日宣布成立由独立董事组成的委员会，聘请外部独立法律顾问，调查黄仁勋是否成为外国情报机构的目标。

这场风波，迅速冲击市场信心。英伟达在星期一美市盘前就一路下跌将近5%。在投资者原本已担心AI投资能否持续带来回报、美国科技股近期遭遇抛售潮之际，黄仁勋的私人问题，无疑给英伟达股票雪上加霜。此刻的英伟达股价，已跌至今年4月初以来的最低点。

从私人丑闻升级为国家安全问题

事件关键人物是新加坡注册云计算服务公司超速国际（Megaspeed）前高管黄乐（Alice Huang）。虽然都姓黄，但她和黄仁勋没有亲属关系。

英国《金融时报》在11月6日报道说，美国情报部门怀疑黄乐被中国国家安全部招募从事间谍活动，并曾与黄仁勋发展亲密关系。

黄仁勋上个月接受彭博社访问时，仍坚称双方往来属正常商业关系。但在星期天他终于承认婚外情，并表示：“我的行为伤害了妻子和孩子。我没有任何借口，我深感抱歉。”

不过，英伟达董事会强调，目前他们没理由相信美国国家安全或是公司机密受到损害，董事会仍对黄仁勋保持信心。黄仁勋也将全面配合调查。

英伟达股价承压 黄仁勋个人溢价受考验

大华继显财富管理董事吴添福在接受《联合早报》访问时说，英伟达目前的股价，反映的是投资者对调查时间和结果的不确定性。台积电股价在星期一（9日）仍上涨，显示投资者暂时没有把调查视为全球晶片需求受到威胁的信号。

英伟达将在11月17日公布季度业绩，美国众议院三个委员会主席要求黄仁勋隔天出席闭门简报。接连两个重要事件将会是投资者关注的焦点。

吴添福认为，英伟达股价过去享有一定程度的“黄仁勋溢价”（Jensen Huang Premium），部分原因是黄仁勋能够直接与华盛顿及北京官员沟通晶片出口政策。但是“现在的风险是，这些官员可能对和他进行这样的对话变得更加谨慎。”

这意味着，市场担忧的不只是黄仁勋能否继续领导英伟达，也包括他过去建立的政治影响力和商业关系是否受到削弱。

英伟达能够承受失去黄仁勋？

黄仁勋在1993年联合创办英伟达，至今仍积极参与产品研发、客户关系和全球战略，并还直接管理超过60名高管，显示公司决策高度依赖这名创办人。截至今年3月底，黄仁勋持有英伟达约3.58%股权；但他没有任何特别投票权。虽然他的两名子女都在英伟达任职，英伟达目前没明显的接班人。

老虎基金管理（Tiger Fund Management）首席执行官陈希扬受访时指出，事件最终如何发展，取决于董事会独立调查是否发现任何违规行为。

他说：“黄仁勋身为英伟达创办人兼首席执行官，是公司战略及全球半导体龙头地位的核心人物。任何影响他领导地位的发展，都可能对英伟达股价产生影响。”不过他也强调，目前就下结论仍言之过早。

除了领导层面临风险之外，英伟达与中国市场的关系也可能受到冲击。根据英伟达截至今年7月底的第二财季报告，集团来自中国的营业额接近80亿美元，占总营业额的约8%。一些分析师议论，如果美国因此进一步收紧出口管制，英伟达可能失去部分中国相关业务，而华为等中国晶片企业就可以加快争夺市场。

至于超速国际公司，其实美国当局之前就已经在调查它是否协助中国企业规避晶片出口限制。但是相关指控尚未获得最终证实。

目前市场普遍共识是，这场危机最终是否演变成长期股价压力，关键不在黄仁勋的私人生活，而是在于调查是否揭露公司治理漏洞、美国是否收紧晶片出口限制，以及黄仁勋是否能够继续掌舵。