花旗集团（Citigroup Inc.）策略师下调美股和全球科技板块的评级，同时上调欧洲股市的评级，理由是欧洲股市受人工智能（AI）动荡的波及程度相对较小。

由曼塞（Beata Manthey）带领的花旗团队，是在全球市场经历动荡的一周后采取这一策略。此前，民主党在美国中期选举中的大获全胜引发市场剧烈波动。

对AI监管收紧的担忧，导致标普500指数创下2025年4月以来的最大单周跌幅，仅上星期四一天，纳斯达克100指数就蒸发2.3万亿美元市值。相比之下，欧洲斯托克600指数（Stoxx 600）当周收涨0.2%。

策略师将美股和科技板块的评级下调至“中性”，同时将不含英国的欧洲股市评级上调至“超配”（Overweight），并指出欧洲能从油价下跌中获得更大利好。

曼塞在一份客户报告中指出，花旗对AI的前景仍持乐观态度，但在市场情绪企稳、盈利预测修正为该交易提供更稳固的基础之前，仍存在进一步抛售的空间。

曼塞写道：“我们担心纳斯达克等关键指数的持仓仓位可能会进一步下调，甚至转入净空头区间。尽管抛售在科技板块最为剧烈，但市场波动已波及广泛领域。”

随着全球投资者寻求减少对AI相关股票的风险敞口，欧洲多元化的股市成为一项颇具吸引力的投资选择。稳健的工业股、银行股和防御型核心股的组合，帮助该市场避开了上周最严重的市场动荡。

高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）策略师在另一份报告中强调，尽管欧洲此前在AI上涨行情中获利较少，但现在这一劣势正转化为优势。

高盛团队指出，AI基础设施相关股票约占斯托克600指数权重的15%，在该基准指数预计2027年实现的9%盈利增长中，这类股票的贡献不足四分之一。相比之下，这些股票占标普500指数权重的约40%，并贡献了明年预期盈利增长的三分之二以上。

高盛团队说：“这种较低的集中度，在AI交易发生逆转时起到了分散风险的作用：在2023年以来由AI主导的八次大规模抛售中，欧洲股市每一次的表现均优于美股。”

花旗策略师也指出，他们的全球板块策略目前转向了经济强相关周期股与防御型股票并重的“杠铃策略”（Barbell Strategy）。他们已将医疗保健板块的评级上调至“超配”，使其与原材料板块并列。

曼塞指出，对明年的市场目标依然保持积极看法，较低的利率、具有韧性的经济数据和地缘政治风险缓和的可能，都将为市场提供支撑。