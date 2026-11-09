星期一（11月9日）重点：

盘前交易重点：

黄仁勋婚外情新闻迅速冲击市场信心，导致英伟达股价在今晚盘前下挫4.87%，截稿时报177.55美元。英伟达将在11月17日公布季度业绩，而美国众议院三个委员会主席要求黄仁勋隔天出席闭门简报。接连两个重要事件，将会是投资者关注的焦点。

ASE Technology股价在今晚盘前上涨5.60%，截稿时报33.40美元。根据业内人士透露，英伟达正提供数十亿美元资金，助ASE Technology旗下的主要封测子公司，Siliconware Precision Industries，扩大它的Chip-on-Wafer-on-Substrate（简称CoWoS）封装产能。这笔未曾披露的资金将用来建设新的洁净室设施及采购相关设备。对此，英伟达拒绝置评；ASE Technology则表明，不对涉及客户的市场传闻发表评论。

今晚盘前美市的晶片股走势分歧。在截稿时，阿斯麦（ASML Holding NV）股价上涨超过2%，超威半导体（AMD）和博通（Broadcom）双双走高超过1%；而ARM Holdings、英特尔（Intel）和高通（Qualcomm）的股价则分别下跌超过1%。

星期一下文我们来看看投资巨头伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）最新季度业绩。今晚盘前该集团B股起0.40%，截稿时报573.34美元。

盘前活跃股按序：英伟达、英特尔、SpaceX、IREN Ltd和BitMine Immersion Technologies。截稿时，除了SpaceX股价走高之外，其余的四只活跃股的股价都走低。

随着保险盈利承压，伯克希尔哈撒韦首席执行官阿贝尔接下来，不仅必须证明自己能够找到值得投资的企业，也要证明这些投资能够创造足以弥补传统业务疲弱的长期回报。（路透社）

伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）

（纽约证券交易所代码：BRK-A和BRK-B）

股神巴菲特（Warren Buffett）为伯克希尔哈撒韦公司留下的庞大现金山，终于要开始加速流动了。它的新任首席执行官阿贝尔（Greg Abel）在上任不到一年，便大举回购公司股票，显示这家投资巨头的资本运用策略正在出现变化。

伯克希尔哈撒韦公司是在上星期六（7日）公布2026财政年第三季度的业绩报告。该报告显示，集团在今年7月至9月期间斥资96亿美元回购自家股，然后在10月又追加约20亿美元，使短短四个月的回购总额达到116亿美元。

这与巴菲特晚年面对庞大现金储备，却迟迟找不到有足够吸引力的投资机会形成鲜明对比。

不过，阿贝尔加快投资步伐之际，伯克希尔哈撒韦的核心盈利却出现倒退。根据截至今年9月底的第三季度业绩，该集团的营业额同比增长11%至1056亿5000万美元，但营运盈利却下跌5.8%至127亿零500万美元，净利则下跌28.2%至221亿1200万美元。

业绩显示，可归属每股B类股票的净利从去年同期的14.28美元降至10.33美元。由于伯克希尔哈撒韦持有庞大的股票投资组合，净利容易受到未实现投资损益影响，因此该集团一向认为营运盈利更能反映实际经营表现。

对于营运盈利下降，高管们表明这主要是因为旗下的保险业务表现疲弱。保险承保盈利同比锐减43%至13亿5200万美元，保险投资收入也下降14%至27亿3400万美元。其中，汽车保险公司Geico的税前盈利下跌了45%。为了重新争取客户，Geico降低部分保险费率，导致赔付率从去年同期的71.5%上升至76.6%，反映承保盈利空间受到挤压。

不过，伯克希尔哈撒韦其他主要业务仍展现韧性。铁路公司BNSF的盈利同比增长19%至17亿2900万美元；能源业务盈利则增长8%至16亿1200万美元。制造、服务及零售业务的营运盈利也增长近12%至40亿4200万美元。其中，航空航天零件制造商Precision Castparts的税前盈利增长30%，成为工业业务的重要增长动力。

尽管阿贝尔积极回购自家股，伯克希尔哈撒韦截至今年9月底仍持有3569亿美元的巨额现金及现金等价物，另有约3355亿美元的股票投资组合。这些数字说明，阿贝尔虽然开始加快资金部署，但距离真正消化巴菲特留下的庞大现金储备，仍有很长一段路。

除了回购股票，伯克希尔哈撒韦今年也完成多项收购，包括：斥资94亿美元收购西方石油公司（Occidental Petroleum）的化工业务，以及以68亿美元收购住宅建筑商Taylor Morrison。

在股票投资方面，伯克希尔也扩大对谷歌母公司Alphabet的投资，并入股意大利科技公司Bending Spoons。

这些投资动作反映阿贝尔并未完全改变伯克希尔长期坚持的价值投资原则，但他也更愿意在企业收购、股票投资和股份回购之间，寻找资金运用机会。

基于此，市场也开始重新评估这家进入后巴菲特时代的投资巨头。在近期科技股遭遇猛烈抛售之际，伯克希尔哈撒韦股价表现相对强劲，B类股票上星期还一度创下历史新高。投资者看重的是它多元化业务、雄厚现金储备，以及相对不依赖人工智能投资热潮的盈利结构。

然而，不少分析师认为，巨额现金既是伯克希尔的防御武器，也是阿贝尔必须解决的挑战。现金能够帮助集团抵御经济衰退，并在市场出现投资机会时迅速出手，但如果长期无法获得理想回报，也可能拖累整体资本效率。