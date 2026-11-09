英伟达（Nvidia）联合创办人兼首席执行官黄仁勋的女儿黄敏珊取消访韩，原定与韩国科技部长的会面也随之取消。公司高管在首尔出席合作活动时，拒绝回答有关她取消行程及父亲争议的提问。

据彭博社报道，目前担任英伟达高级总监的黄敏珊（Madison Huang）在11月7日至8日的周末，以“家庭事务”为由，突然取消本周的首尔之行。

在这之前，多篇报道指出黄仁勋与一名被美国官员怀疑是中国间谍的女子关系密切。黄仁勋美国时间星期天（8日）承认有婚外情，英伟达董事会已就有关他成为外国情报机构目标的报道展开独立调查。

黄敏珊取消访韩后，原定与韩国科学技术信息通信部长裴庆勋的会面也随之取消。另一方面，原定出席星期一活动的副部长柳济明，也改由级别较低的官员代表出席。

彭博社报道，主办方严格控制活动的提问环节，只安排两道事先准备的问题，由三名企业高管回答，内容均限于人工智能（AI）合作。

英伟达在活动上宣布与韩国AI晶片初创公司Rebellions及电信公司SK电讯（SK Telecom）达成合作协议，计划让SK电讯的AI数据中心通过英伟达的平台，使用Rebellions的AI处理器。

仪式结束时，在现场记者强烈要求下，英伟达同意再接受一道提问。不过，当记者问及黄敏珊突然取消行程及黄仁勋的争议时，英伟达拒绝回答。