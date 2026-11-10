澳大利亚昆达士航空（Qantas）将在澳洲裁减850个工作岗位，并把部分公司职能外包给咨询公司埃森哲（Accenture），以应对人工智能（AI）普及带来的行业变化。

这家澳洲最大航空公司星期二（11月10日）宣布，首阶段裁员将影响财务、采购、人力资源及市场营销部门。部分职务将转移至埃森哲，主要由设在印度的团队负责。

裁员计划在未来几年内完成，首轮预计在2027年年中进行。受影响职位约占公司在澳洲2万8000名员工中的3%。

昆达士航空答复《联合早报》询问时，未透露公司在包括新加坡在内的其他办公室，是否有类似人员调整计划。

根据公司提供给本报的内部电邮，昆达士航空总裁哈德森（Vanessa Hudson）写到：“科技与人工智能（AI）的发展速度和规模前所未见。对我们来说，原地踏步不是一个选项。”

她透露，昆达士每年投入超过10亿澳元（约8亿8498万新元）发展科技，但目前仍使用超过1000个数十年前建立、未能相互整合的旧应用系统。与埃森哲合作将有助于简化企业职能、整合数据，并加快AI应用。

哈德森强调，尽管裁减后台职位，集团整体业务仍在扩张，自2023年以来已新增超过4400个运营职位，未来几年还计划在澳大利亚招聘数千人。她也对裁员带来的不确定性，向员工致歉。

近年来，越来越多澳洲大型企业通过业务外包降低成本、提高效率。今年宣布类似措施的企业包括零售商沃尔沃斯（Woolworths）、文具品牌Officeworks、澳大利亚电信（Telstra）及澳大利亚国民银行（National Australia Bank）。