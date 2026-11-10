中东战争有望通过外交途径解决，油价回落，缓解通货膨胀担忧，带动黄金价格上涨，站稳每安士4100美元上方。

现货黄金星期二（11月10日）亚洲早盘一度涨至每安士约4130美元（约5280新元），延续上周累计走高5%的涨势；随后有所回落。

市场对美国与伊朗和平谈判取得突破的预期升温，推动布伦特原油价格跌至每桶91.91美元。

上周美国中期选举中民主党大胜，也进一步提振市场对外交解决中东冲突的希望。

今年以来，黄金与油价走势基本相反。能源价格高企加剧通胀压力，促使央行收紧货币政策，令不生息的贵金属承压。随着金价油价回落，这种压力也有所缓解。

与此同时，美元走软也支撑黄金需求，持有其他货币的投资者能够以较低成本购买黄金。

不过，黄金后市仍有阻力。美国联邦储备局持续强调控制通胀，交易员也普遍预期美联储将在12月加息。

贵金属工业和交易服务公司MKS PAMP金属策略主管希尔斯（Nicky Shiels）指出，市场对黄金年底前的走势普遍持“温和看涨或横盘整理”态度，但目前仍缺乏明确上涨动力。

“主要机构投资者在明年1月前都选择观望，市场信心不足”，金价短期走势将主要取决于趋势交易和实物黄金需求。

截至星期二上午10时50分，现货黄金微跌0.7%，报每安士4112.9美元。白银下滑0.91%至每安士52.92美元；铂金和钯金基本持平。