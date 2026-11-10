一直以来，黄仁勋的名字和英伟达几乎是画上等号，一场间谍疑云让黄仁勋的去留成为众人瞩目焦点。

谁会决定黄仁勋和英伟达的命运？这很可能就掌握在除了黄仁勋之外的10名英伟达董事手中。董事会已表示将委任由现任董事组成的特别委员会，并在外部法律顾问协助下，调查围绕黄仁勋的相关指控。

这些董事背景各异，包括陪伴英伟达成长的早期投资人、金融和科技界高管，以及一名专门研究海洋生物如何游泳的科学家。

《联合早报》带你认识这群可能影响英伟达未来走向的人物。

1）英伟达董事会没有主席

英伟达董事会此前一直保持低调。

和许多上市公司不同，英伟达董事会没有主席或董事长一职，而是设有独立首席董事（Lead Director）。

这个董事会结构在美国大型企业中相当罕见。律师事务所Fenwick在2025年发布的一份报告发现，标普100指数成份股公司中，只有一家没有主席。这家公司就是英伟达。

不过，同一份报告也显示，有高达60.6%的公司由同一人兼任董事会主席和首席执行官。

根据英伟达的2026年代理声明，这个架构是为了“确保每名董事在英伟达的事务与管理决策中，都拥有平等的发言权。独立董事每年都会重新评估独立首席董事的职务安排及人选。”

董事会认为，目前的领导架构是合适的。

除了黄仁勋，英伟达其他10名董事都是独立董事。

2）独立首席董事是何许人？

英伟达的现任独立首席董事尼尔（Stephen Neal，77岁）于2019年加入英伟达董事会，是董事会的首席独立董事，也是提名与公司治理委员会主席。

尼尔是美国知名律师事务所Cooley的名誉主席兼资深法律顾问，2001年至2008年担任Cooley总裁。（Cooley网站）

他是美国知名律师事务所Cooley的名誉主席兼资深法律顾问，2001年至2008年担任Cooley总裁。他长期处理企业治理、证券、反垄断、并购及内部调查等事务，也曾代表多家公司的董事会和特别委员会处理调查。

他不是第一次面对大型企业治理问题。

尼尔曾担任牛仔服装制造商李维斯（Levi Strauss & Co）董事会主席，曾参与通用汽车（General Motors）等公司的纠纷及调查事务；他还曾代表惠普（HP）创办人威廉·惠列特（William Hewlett）的儿子沃尔特·惠列特（Walter Hewlett），试图阻止惠普与康柏（Compaq）的合并。

尼尔的前客户中，还有美国血液检测公司Theranos创始人霍姆斯（Elizabeth Holmes），后者因欺诈丑闻锒铛入狱。

其实，尼尔与英伟达也有一段很长的历史。他所在的律师事务所Cooley从英伟达1993年成立以来，就一直是公司的主要外部法律顾问之一，并曾负责英伟达1999年的首次公开售股（IPO）。

3）董事会还有什么值得关注的人物？

英伟达董事会里，有一批人几乎见证了公司从创业公司变成AI巨头。

其中最早加入董事会的是考克斯（Tench Coxe）、琼斯（Harvey Jones）和西维尔（A. Brooke Seawell）等风险投资人。

考克斯1993年就加入英伟达董事会，也就是英伟达成立的那一年。他曾长期担任风险投资公司Sutter Hill Ventures的董事总经理，主要投资科技企业。

琼斯同样在1993年加入董事会。他是科技企业家和投资人，曾创办Daisy Systems，也曾长期担任电子设计自动化公司新思科技（Synopsys）的总裁及执行主席。

西维尔在1997年加入董事会，是New Enterprise Associates的风险投资人。

此外，董事会还包括了数位来自金融、医药、消费业和科学界的专家。

今年7月加入董事会的约翰逊（Suzanne Nora Johnson）曾担任高盛（Goldman Sachs）副主席，在这家投行工作20年。

沙阿（Aarti Shah）曾在制药公司礼来（Eli Lilly）工作27年。

哈德森（Dawn Hudson）曾任百事可乐北美业务总裁，也曾担任美国国家橄榄球联盟（NFL）首席营销官。

达比里（John O. Dabiri）是加州理工学院航空与机械工程教授，一个重要研究方向是水母等海洋生物如何通过流体运动提高游泳效率。（加州理工学院网站）

名单中最容易让人好奇的，可能是达比里（John O. Dabiri）。他是加州理工学院航空与机械工程教授，一个重要研究方向是水母等海洋生物如何通过流体运动提高游泳效率。

他曾获得麦克阿瑟“天才奖”（MacArthur Fellowship）、美国国家科学奖章等荣誉，也曾参与拜登政府的总统科学与技术顾问委员会。

西北大学凯洛格管理学院（Kellogg School of Management）管理与组织学教授布雷登·金（Brayden King）指出，随着调查展开，投资者将密切关注调查过程，尤其是调查能否保持独立性。

他接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，调查必须由一名能够让外界信服的人士主导，让投资者相信调查报告值得信赖，最终得出的结论也是公正、恰当的。

这项调查将查明黄仁勋是否“成为外国情报机构情报行动的目标”。不过，独立董事强调，目前“没有理由相信美国国家安全或英伟达的机密已经遭到泄露”。

此外，董事会的另一项当务之急，是规划英伟达的继任计划。尽管董事会已表示“对黄仁勋及领导团队有信心”，但这一事件也促使市场呼吁，英伟达和任何企业一样，都应把接班规划列为优先处理的事项。