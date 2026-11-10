星期二（11月10日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（11月10日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起了7.10点或0.09％，报7556.90点；重量级的道琼斯指数期货也上升186.10点，报52576.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则下跌64.40点或0.23％，报27843.20点。

美国股市在隔夜（星期一）也是走高。油价下跌缓解了市场对通胀的担忧，推动标准与普尔500指数在隔夜从2025年4月以来的最大单周跌幅中反弹。尽管人工智能（AI）领域的重量级企业英伟达（Nvidia）的股价，因它的首席执行官黄仁勋卷入婚外情与间谍争议而显著下跌，但科技股整体表现依然强劲。

标准与普尔500指数隔夜上升173.08点，闭市报7549.94点。道琼斯指数也大幅度上升1104.02点，闭市报52389.75点。纳斯达克100指数也攀高3.40%或917.63点，以27907.62点收市。

美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是189亿8000万股，比过去20天的187亿2000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

黄仁勋的一场涉及中国间谍指控的婚外情风波，让英伟达股价在隔夜一度下挫超过7%，但跌势后来收窄，闭市时跌幅大约是4%。在今晚盘前，英伟达股价则开始回弹，尝试收回部分失地。英伟达股价在今晚盘前上升1.37%，截稿时报181.11美元。

在AI晶片及先进制程需求持续强劲的带动下，全球最大晶片制造商台积电，今天刚刚公布的10月份营业额同比暴增近六成，达到5868亿9000万新台币（约178亿1000万美元），不仅创下单月历史新高，也比今年9月份的营业额多出14.7％。台积电在美市挂牌的股票价格在今晚盘前上升0.39%，截稿时报390.03美元。

根据一份公开听证会通知，SpaceX计划在德克萨斯州“星际基地”（Starbase）建设一座耗资约240亿美元的燃气发电厂及超级计算设施。另外，SpaceX也已正式将“星舰”（Starship）的第15次试飞定在星期五（13日）进行。这次发射将从德克萨斯州的“星际基地”出发。SpaceX股价在今晚盘前退低0.47%，截稿时报141.40美元。

星期二下文我们来看看美国石油巨头西方石油（Occidental Petroleum）的最新季业绩。今晚盘前该股退低0.32%，截稿时报55.60美元。

盘前活跃股按序：英伟达、英特尔（Intel）、IREN Ltd、Trade Desk Inc和SpaceX。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

西方石油（Occidental Petroleum）（纽约证券交易所代码：OXY）

股神巴菲特曾积极吸购的西方石油，在隔夜盘后发布的业绩有进步。在国际油价上涨之际，这个美国石油巨头第三季的盈利大幅超出市场预期。尽管石油产量下降，该集团仍以较高的油价和强劲现金流，在今年首九个月大幅度削减超过100亿美元的债务，为未来增加股东回报创造空间。

根据西方石油截至今年9月底的第三季业绩报告，该集团营业额是67亿7000万美元，同比增长0.8％，比市场分析师普遍预期的67亿3000万美元高。它的季度净利则达到16亿美元，每股盈利是1.61美元。在剔除特殊项目后，调整后的每股盈利是1.91美元，比分析师预期的1.43美元多出33.6％，也比去年同期的0.64美元出色。

西方石油高管们表示，盈利增长主要是因为国际油价上升。中东冲突及能源供应中断推高油价，让第三季度的布伦特原油平均价格同比上涨约31％至每桶89.27美元。西方石油第三季度取得的平均原油售价达到每桶85.91美元，同比上涨32.6％。

西方石油第三季度的整体平均日产量是大约142万7000桶油，同比下降2.6％。但是在美国以外取得的产量，则是下跌5.8％至每日22万4000桶油。产量下降主要是因为墨西哥湾部分设施受到第三方天然气管道限制，以及维修工程影响，导致生产曾暂时中断。

从季度环比表现来看，石油和天然气业务的税前盈利，从第二季的28亿美元下降至26亿美元，除了反映实际原油售价比上个季度回落11％，也说明能源业务的盈利仍高度依赖油价走势。

除了盈利超出预期之外，西方石油在第三季度财报较为亮眼的是它的资产负债表明显改善。该集团第三季度的债务本金继续减少了18亿美元，使债务本金总额降至100亿美元，达到高管们之前设定的重要财务目标。

自今年初以来，西方石油总共偿还了104亿美元的债务，大幅减轻未来利息支出及再融资压力。

西方石油总裁兼首席执行官杰克逊（Richard Jackson）说，集团今年以来持续取得强劲营运及财务表现，第三季成功把债务本金降至100亿美元，是重要的里程碑。

他说，随着资产负债表改善，集团正推进另一项计划，争取在2030年之前，每年增加超过40亿美元的可持续现金流，以便加快向股东返还资本及创造长期价值。

展望第四季，西方石油高管们预测，集团平均日产量将介于143万至147万桶油，比第三季的产量高。其中，它在美国二叠纪盆地（Permian Basin）的产量预计每日会有82万至84万桶油。不过这个产量比分析师原先估计的少。

此外，西方石油也宣布与两项位于美国特拉华盆地的碳捕集项目签署长期协议，计划从2029年开始，每年采购最多200万公吨二氧化碳，用来提高油田采收率。