Grab控股、软银集团（SoftBank）和砂拉越石油公司（Petroleum Sarawak Berhad）计划在马来西亚砂拉越及马来西亚半岛发展人工智能基础设施，初期拟投入资本合计18亿5000万美元（约23亿6500万新元）。

三方星期二（11月10日）宣布，已签署联合开发协议。软银集团拟出资10亿美元，Grab拟出资7亿5000万美元，砂拉越石油公司拟出资1亿美元。这些资金将分阶段投入，前提是项目达到关键开发及客户合约目标，并满足其他必要条件。

其中，砂拉越项目拟投入10亿美元，由软银集团出资8亿美元，Grab和砂拉越石油公司各出资1亿美元。马来西亚半岛项目拟投入8亿5000万美元，由Grab出资6亿5000万美元，软银集团出资2亿美元。

Grab联合创办人、董事长兼首席执行官陈炳耀预计将负责监督两个项目的开发，并委任团队处理日常运营。Grab说，董事会已批准他参与这两个项目。

软银集团也原则上同意，旗下公司直接持有的Grab股票在五年内不出售；具体安排和例外情况仍以双方议定的条款为准。

三方还将寻找更多投资者，并争取大型云服务商成为项目客户，以支持项目发展和扩建。这两个项目是多年发展计划的一部分，长期目标是在砂拉越和马来西亚半岛建立至少5吉瓦的人工智能运算能力。