美国股市星期二（11月10日）开盘下跌，三大指数和费城半导体指数均回吐星期一的部分涨幅。美国10月通胀数据在开盘前一小时公布，升幅高于市场预期，科技股的反弹随即面临考验。

道琼斯工商指数开盘跌0.43％，标普500指数跌0.49％，纳斯达克综合指数跌0.81％，费城半导体指数跌1.57％。

美国劳工部公布，10月消费者价格指数按月上涨0.4％，虽然低于9月的0.6％，但高于经济师预期的0.3％。剔除食品和能源价格的核心指数上涨0.3％，也高于预期的0.2％。

美国联邦储备局理事沃勒在数据公布前发表演说时说，即使通胀放缓，他仍倾向支持12月加息0.25个百分点；若核心通胀持续偏高，联储局应考虑加息0.5个百分点。不过，这是沃勒个人立场，非联储局的政策决定。

星期一（11月9日），美股刚从前一周的跌势中回升。道指、标普500指数和纳指分别上涨2.15％、2.35％和2.74％，费城半导体指数更涨6.85％。路透社报道，油价下跌缓和市场对通胀的忧虑，为股市反弹提供支持。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，10月通胀数据虽仅略高于预期，投资者仍须留意利率前景和美国政治局势带来的波动。她认为，市场会继续关注民主党人推动限制新建数据中心的动向，科技股走势可能反反复复。

谭莹莹认为，牛市仍在，但股市已从“狂牛”变成“比较被驯服的牛”。她建议投资者在股价较好时逐步减持部分持股。

星期一晶片股普涨 黄仁勋陷桃色风波英伟达逆势下跌

星期一，道指、标普500指数和纳指齐齐收涨，费城半导体指数成份股也几乎全线上扬，只有英伟达下跌。英伟达首席执行长黄仁勋星期天承认婚外情后，公司董事会就他是否成为外国情报行动目标展开独立调查。

英伟达股价星期一收跌4.27％。超威半导体和博通分别上涨13.26％和8.78％，美光科技、迈威尔科技和台积电也分别上涨6.25％、9.49％和3.51％。

投资平台FSM Global研究及投资组合管理部研究分析员潘哲川认为，这种分化说明投资者把黄仁勋及公司治理问题视为英伟达自身的风险，仍继续持有其他人工智能晶片股。

他认为，市场目前预期黄仁勋留任；但若调查发现涉及国家安全问题，股价仍可能进一步下跌。

截至星期二（11月10日）晚上11时14分，英伟达跌幅继续扩大，报173.08美元，过去五天下跌15.08％。反观几家大型科技股星期二则涨跌不一，亚马逊涨1.76％，谷歌母公司Alphabet涨0.69％，Meta涨0.52％；苹果跌1.01％，微软跌0.57％。

潘哲川认为，科技股前一轮抛售最剧烈的阶段可能已过去，人工智能（AI）需求也未见明显转弱。不过，政策消息仍可能引起波动，他坦言，星期一的反弹，还不足以断言科技股已恢复平稳。