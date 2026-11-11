相关报道持续不断，加深投资者对黄仁勋与一名被指控为中国间谍的女性商人之间关系的质疑，导致英伟达（NVIDIA）市值在两个交易日内蒸发约4300亿美元（约5509亿新元）。

在首席执行官黄仁勋承认存在婚外情后，英伟达股价持续走低，在过去两个交易日内已跌9.51%，至168.89美元。

路透社星期三（11月11日）报道说，有指控称基于黄仁勋与黄乐（Alice Huang）的关系，英伟达向中国出口至少价值75亿美元的晶片。

报道还说，另有消息称美国国务卿鲁比奥此前曾就此事向美国总统特朗普回报，令这场婚外情风波在多方面都有进一步升级。

美国参议院民主党领袖舒默要求政府对此作出解释，并要求对出口晶片至中国实施更严格限制。

这些指控令黄仁勋的个人行为上升至对英伟达而言更广泛的风险，也引发投资者对公司的治理，以及对黄仁勋依赖度是否过高的疑问。黄仁勋自创办英伟达以来已领导公司超过30年，并将其打造为近年人工智能（AI）浪潮下最关键的AI晶片供应商之一。

黄仁勋持有英伟达约3.6%的股份，不拥有多数投票权；但他麾下管理着一个异常扁平化的组织，超过60名高管直接向他汇报。

路透报道说，美国联邦调查局（FBI）正在单独调查，今年63岁的黄仁勋是否为外国情报机构的目标。英伟达的独立董事也已聘请外部律师进行调查。

据CNBC报道，黄仁勋曾在星期一（9日）一场闭门会议上向高管们致歉，之后会将注意力转移到业务上，他星期二（10日）便返回英伟达总部主持会议。

英伟达方面称，董事会目前没有理由相信与美国国家安全或公司机密相关的信息遭到泄露，黄仁勋也承诺将配合内部调查。