美国10月消费价格指数（CPI）涨幅超出市场预期，强化市场对12月加息的预期，拖累金价在早盘延续跌势。

金价在星期三（11月11日）上午一度下跌2.6%，随后小幅反弹至每安士4030美元左右。

美国劳工统计局星期二（10日）公布的数据显示，10月剔除食品和能源的核心CPI环比上涨0.3%，整体CPI上涨0.4%，都高于市场预期。由于去年10月政府停摆期间数据采集中断，未公布同比数据。

据彭博汇编数据，截至10月，核心CPI按三个月年化计算上涨3.7%，六个月年化涨幅则为2.7%。

报告也显示，物价上涨范围广泛，杂货创4月以来最大涨幅，电价、汽油、租金等都有不同程度上涨。

这是美国联邦储备局12月8日至9日议息会议前，最后一份CPI报告。

目前，交易员已完全消化12月加息25个基点的预期，FedWatch工具显示，押注概率达90.9%，还有9.1%认为加息幅度可能扩大至50个基点。

此外，美联储成员鹰派言论，也加剧这一预期。美联储理事沃勒（Christopher Waller）此前曾说，若核心CPI上涨0.3%或以上，或考虑一次加息50个基点。

另一名支持升息的达拉斯联储行长罗根（Lorie Logan）也说，仍有必要至少加息两次，每次25个基点，且加息步伐可能需要加快。

这都削弱黄金作为不生息资产的吸引力，并拖累金价。

截至星期三上午10时，现货黄金报每安士4040.8美元。白银涨1.27%至每安士52.16美元，前一个交易日下跌3.5%；铂金和钯金都小幅上涨约1%。