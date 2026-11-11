英伟达（NVIDIA）董事会的独立董事成员已聘请一名美国前联邦高级检察官，协助调查首席执行官黄仁勋与被指控为中国从事间谍活动的女性商人之间的关系。

根据公司星期二（11月10日）发布的声明，英伟达董事会聘请Wachtell Lipton Rosen & Katz律师事务所的合伙人金俊贤（Joon H. Kim，韩文为Kim Jun-hyun，译音），以“开展全面且独立的调查”。

金俊贤的领英（LinkedIn）页面显示，他曾在2013年至2018年期间任职于美国纽约南区联邦检察官办公室，一度担任代理联邦检察官。

他刚在2026年10月离开美国佳利律师事务所（Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP），随即加入Wachtell Lipton Rosen & Katz律师事务所。

根据《华尔街日报》报道，金俊贤曾经是前纽约州长科莫（Andrew Cuomo）性骚扰指控案中的一名主要调查人员，这次他将重点调查黄仁勋是否为外国情报行动的目标，以及英伟达机密是否遭泄露，或美国国家安全是否受到损害等。

报道还说，金俊贤是一名外交官的儿子，在法律领域的职业生涯至少可追溯至1996年。除了参与过科莫一案外，他也负责过土耳其银行家阿蒂拉（Mehmet Hakan Atilla）案件的庭审工作。

彭博新闻报道说，Wachtell Lipton Rosen & Katz律师事务所是纽约最顶尖的律所之一，金俊贤在业内也以执着且严谨的调查风格而享有盛誉。

曾任职于美国联邦检察官办公室，目前在Ropes & Gray律师事务所工作的麦戈文（Michael McGovern）认为，金俊贤是负责此案的“绝佳人选”。

麦戈文说：“他（金俊贤）的调查结论无可指摘，且有充分证据支持……他办案时绝不放过任何细节。”

英伟达股价星期二下午曾在董事会宣布聘请律师人选后下跌，但到收盘时略有回升，报168.89美元（约216新元），共跌5.47%。

英伟达董事会上星期天（8日）宣布将对黄仁勋开展调查，以核实他是否成为外国情报机构的目标。

与此同时，黄仁勋也公开承认婚外情，被指是他婚外情对象的黄乐（Alice Huang），则据报被美国政府怀疑曾为中国情报机构从事间谍活动。