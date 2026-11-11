日本软银集团（SoftBank Group）录得近两年来首次季度净亏损，主要受美国数据中心项目资产减值，以及人工智能（AI）投资估值下跌拖累。集团股价在星期三（11月11日）一度暴跌11%。

软银星期二（10日）公布，截至9月底的第二财季净亏损1.12万亿日元（约90亿新元），逆转去年同期净赚2.5万亿日元的表现。

亏损主要来自一笔597亿日元的美国俄亥俄州数据中心项目减值，以及其他美国数据中心，预付不可退还的发电设备采购款项。

国际投行杰富瑞分析师戈亚尔（Atul Goyal）在一份报告中指出，尽管部分亏损是会计处理造成，但真正的问题在于，管理层未能充分解释关于这笔巨额损失的有关疑虑；集团融资成本也同比激增到去年同期的2.6倍。

他认为，软银管理层目前正在“被动防守”。

软银股价星期三在东京市场一度重挫11%至3465日元，截稿前跌幅收窄至2.8%，报3765日元。

自今年6月的历史新高以来，软银股价已累计下跌近六成，是同期日经225指数中表现最差成份股之一。

与此同时，投资者正重新评估软银在AI领域的投资风险与回报，集团股价波动持续加剧。