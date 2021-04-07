社论：加强法律框架遏制网络罪案

2021年4月7日

随着网络的普及化，林林总总的网络罪案应运而生，而且越来越猖狂。从网络散布的假信息、网络盗窃资料，到网络霸凌、网络勒索以及网络诈骗，以至于国与国之间的黑客袭击，网络罪案的形式可说是无奇不有。受害者不分种族、年龄、性别以及社会阶层，而网络罪犯在虚拟世界干案后往往得以逍遥法外。

日前，我国总理李显龙也成为网络罪案的受害者。一个区块链平台在未经他允许与知情的情况下，冒用他的推特个人页面推销加密货币。由于网站的创建者匿名，李总理发出公开推文，要求对方立即删除他的姓名和照片，并警惕公众在进行任何投资之前，务必确保有关投资是真实且合法的，以免落入骗子的圈套。

金融管理局指出，去年有102家企业或公司代表被列入“投资者须警惕名单”，创下五年来的最高纪录，其中数码代币相关交易占了四分之一。它表示，不少网站和社交媒体平台贴文冒用部长和其他知名公众人物，招揽公众投资比特币。

除了冒用公众人物牟利的网络罪案，不法之徒也在冠病疫情期间，利用民众的不安和恐惧进行诈骗。新加坡网络安全局局长许智贤接受《联合早报》专访时透露，犯罪分子借疫情为饵，并冒用高流量的网络平台以及银行等服务供应商，窃取个人资料和财务数据。这类网络钓鱼攻击事件，去年在我国共有近5000起，平均每天13起。

新加坡的低犯罪率享誉全球，但网络罪案沾污了这个美誉。警方的数据显示，我国去年的犯罪率增加6.5%，其中网络诈骗案件急速上升是主要的原因。它从前年的9545起增加至1万5756起，而受害者损失的金额超过2亿元，比前年多出近8000万元。如果没有网络诈骗案件，我国的犯罪率实际上下跌15.3%。

在虚拟世界，网络干案者得以掩饰身份，而且不少是在海外操作，因此执法当局往往鞭长莫及。此外，网络案件形形色色，执法当局也穷于应付。网络干案者的犯罪成本很低，而骗财骗色的收获甚丰，导致他们肆无忌惮地从事非法勾当以及侵犯他人的隐私。

由于网络干案者无所不在，而且干案手法千变万化，网络使用者以及受害者往往感到无力与无助。政府不遗余力，通过宣导加强国人的网络安全意识，并在发现可疑的网站或诈骗手法时，即时发布信息。警方也成立了反诈骗中心，与银行合作阻断诈骗分子的财路。然而，从网络案件上升的数目显示，国人的网安意识以及执法当局的执法力度，还有许多可以改进的空间。

面对网络时代带来的变化，我们有必要加强法律框架，以提高网络干案者的犯罪成本。在现实世界，盗窃、霸凌、勒索以及诈骗都是严重的犯罪行为，干案者都必须为他们的罪行付出代价。同样的，网络盗窃、网络霸凌、网络勒索以及网络诈骗也应该受到同等的惩罚，或甚至更高的惩罚，因为在网络世界中受害者的人数更多。唯有当网络干案者为他们的行为付出沉重的代价，法律才能对后来者发挥威慑与阻吓的作用。

其次，执法者有必要加强执法的力度，不论网络干案者在天涯海角，都要将他们绳之以法。在现实世界，执法者通过跨境合作抓拿罪犯。同样的，对付在海外隐匿身份的网络干案者，执法者也应展示同等的决心与毅力，让干案者认识到，即使是虚拟世界，仍然是天网恢恢，疏而不漏。要做到这点，执法当局必须有足够的资源与技术能力，以应对网络时代的罪犯问题。

我国致力成为智慧国，网络的渗透率高，因此面对的网络罪案也更为严峻。网络罪案固然是网络时代的必要之恶，但网络使用者的无力感更加剧网络干案者的嚣张行为。网络干案者连国家领导人都敢冒用，而且还逍遥法外，孰可忍，孰不可忍。执法当局是时候向网络干案者给予强力的反击，以加强网络使用者的信心，并维护人与人之间的信任关系。