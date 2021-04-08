社论：全面维护公路安全

继我国国会去年2月通过活跃通勤（修正）法案，规定所有电动脚踏车骑士都须先通过理论测试，才可在脚踏车道上骑行之后，内政部在本周一又提出相关的公路交通（修正）法案一读，规定所有电动脚踏车骑士必须通过理论测试，才能在公路上骑行。

今后电动脚踏车骑士只须通过一项统一的线上理论考试，而不是分两种考试，考试内容涵盖行人道和公路上的行使规则。这也提醒骑士们，一上了路，为人为己，都必须更加小心骑行。

这两项政府法令的修正，前者与行人安全攸关，后者则涉及公路交通，电动脚踏车因此正式成为一种私人“交通工具”，而不只是一般的通勤工具，电动脚踏车骑士就必须遵守一套为他们量身订制的公路规矩，这是为了他们本身安全，也为其他公路使用者的安全着想。

有公路规则的约束，也就有违例的处罚，违例的处罚可以电单车骑士的条例作为参考。

电动脚踏车已越来越普及化，更是送餐员通勤工作的另一种选择。

去年12月，政府也通过法令，规定平台业者必须为使用活跃通勤工具的送餐员和工作人士购买第三方责任险，违规者包括罚款或监禁或两者兼施的处罚不轻，这既确保出意外的通勤使用者可以索偿，也让他们免于大额的索赔。

“活跃通勤工具”涵盖脚踏车、电动脚踏车、轮椅、踏板车等，共享通勤工具商家（管制与执照法令）下的分级别执照也将在今年生效，共享电动踏板车和电动脚踏车的业者也须为用户购买第三方责任险，详情有待当局公布。

过去一年多一连串的立法，逐渐缩紧对通勤工具使用者的管制，也加强有关商家和营运平台的责任。

多年来困扰着公众的另类“交通问题”，有了进展，缓解了公众所提出的疑虑，但有关行人和公路安全的问题未必就此完全解决。

行人与公路安全的提高涉及多方面，当脚踏车或电动脚踏车一上了行人道或公路，行人和其他公路使用者如何看待他们，双方如何互动，也是构成公路安全的因素。

电动脚踏车骑士的理论测试内容，必须涵盖安全骑行意识和公路礼貌，他们在公路上的风险几乎跟电单车骑士一样，要避免因一点小事而挑衅其他驾车者。一些车祸的发生，肇因就在于公路使用者的意气用事，互不相让。

因疫情而异军突起的送餐业，已形成一种非技术性的谋生模式，送餐业者收入或多或少，就靠他们与时间赛跑和在公路上的“胆识”，第三方责任险对他们是不可或缺。

电动脚踏车成了公路的使用者之后，也许得跟其他使用者如电单车主一样缴付相应的牌照费和路税，成本的增加可能刺激送餐业者更搏命赚钱，而忽略了公路安全。

脚踏车霸路和横冲直撞的场景屡见不鲜，在驾车者眼中渐成交通安全的隐患，公路上多了电动脚踏车之后，驾车者的顾虑更多。所以，电动脚踏车骑行规矩的制定，必须以全面公路交通安全为首要考量。

整体而言，交通安全规则和公路礼貌两者必须兼顾，也有赖各使用者互相谅解，共同维护。