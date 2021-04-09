社论：打造面向未来的新型旅游业 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在全球冠病疫情未见明显缓和、国际旅游市场重启仍未明朗之际，我国将推出四个新旅游景点，做好准备迎接国际游客。随着各国考虑开放国门，允许已接种冠病疫苗者出国旅行，国际旅游市场很可能迎来“报复性”复苏。从一些国家的经验来看，阻遏疫情的社交限制措施放宽后，境内都会出现“报复性”旅游消费，可见旅行早已成为一种生活方式，人们都渴望旅行。由此可以预见，随着越来越多国家展开疫苗接种工作，逐步开放国门，国际旅行有望迎来快速复苏。泰国普吉岛已准备在7月1日重新迎客，多个国际“旅游泡泡”也开始成型。我国确实是时候准备迎接后疫情时代的旅游业复苏。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 旅游业 新加坡旅游业 购物天堂 多元文化 可持续旅游业 碳排放 小贩文化 大自然中的城市 旅游业复苏 社论：加强法律框架遏制网络罪案 社论：全面维护公路安全