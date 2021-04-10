社论：接班大计应恢复平稳进行

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰决定让位，不再做第四代领导团队的领军人物，消息来得突然，正如团队所发表的声明所说，“事态的意外转变让我们的接班计划遭遇挫折”。

毫无疑问，新加坡人必然非常关注这一重大的变动，以及接下来事态会如何发展，毕竟这关系到政治接班的重要部署，和新加坡未来的发展。国人可以放心的是，李显龙总理将会继续肩负治国重任，直至团队推选出新的领军人选为止。

接下来，王瑞杰会继续担任副总理兼经济政策统筹部长，预计两周后宣布的新内阁将出现新的财政部长，则是早已商定的安排，虽然谁出任这个职位值得关注，但总体内阁成员不变，只是职务有所调动，因此不会影响大局。

王瑞杰决定让位的原因难免引起诸多臆说，但可以肯定的是冠病疫情起到关键性的作用。疫情是在他被推举为同侪之首及受委为副总理约半年后突然来袭；更出乎预料的是疫情的严重性，世界经济几乎因此陷入停顿，疫情持续至今一年有余仍看不到尽头。这一事态的曲折发展完全打乱了原有的接班计划。

在此之前，李总理曾多次表示打算在70岁前交棒，按照这个时间表，明年就是交接的关键时刻，但冠病打乱了他的计划。因此，他在去年大选后的记者会上就已强调，何时交棒取决于冠病危机的形势。

由于疫情影响委实非常深重，一些政治元老也随即相继发声，认为危机当头，交接不宜匆促。去年11月，前副总理贾古玛教授在其新书中就指出，冠病疫情带来的冲击尚未缓解，我国不应该临阵换帅，第四代领导班子接棒的时间表或许应推迟。荣誉国务资政吴作栋随后也在面簿中，以“渡河途中不可换马”的典故，提出类似看法。换言之，面对新的形势，有必要重新检视原来的计划。

这种种迹象显示，延迟接班已几成定局，也是渡过险情，稳定信心的必要。按照王瑞杰自己的推算，今年他已60岁，待疫情危机结束时，可能已接近65岁，要在这个年龄接下总理重任，跑道就太短了。这话是有道理的。所谓跑道太短，指的是他不可能有足够长的任期为新加坡作长远的谋划。与其如此，不如及时抽身，让位给一个更年富力强的同侪出任这个要职。

不过，这个决定也不可避免的使交接计划的前进步伐戛然而止，因此，团队尽快调整步伐，重新出发也显得格外重要。按道理说，历经一年出的疫情洗礼，第四代团队的能力既经受考验，成员之间也给人合作无间的印象，是一支有凝聚力的团队，因此，要另选群龙之首，应该不会太难。

当然，这须有另一个凝聚共识的过程，而这个过程会持续多久，目前看来尚难确说。作为王瑞杰副手的贸工部长陈振声表示，第四代团队应重新全盘审视交接问题，再适时集体决定下个领导人选。这或许是在暗示，副手不一定顺理成章成为下个领军。虽然说下个领军人选就在团队之中，但只要群龙无首的状态没有结束，就难免会给人一些不确定感。所以，这个过程既不宜仓促，但也不可过多的拖延。

我国仍未走出疫情阴影，继续有效抗疫是当下急务，但如何因应疫情后势必大变的世局，以及带领新加坡迈入另一个建国阶段，是更加严峻的挑战。要应付挑战，确保国家长治久安，我国确实须要有一支能力特强的年轻治国团队，而这支团队肯定也需要一个领袖群伦的队长。这一切都有赖接班大计的顺利完成，这也应是国人的共同期望。