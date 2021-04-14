社论：警惕全球疫情持续反弹风险

世界卫生组织警告，疫苗无法终结大流行病，全球冠病疫情正处于错误的轨道。全球冠病确诊病例在今年1月和2月连续六周下降后，最近连续七周增加，新增死亡病例也连续四周上升。冠病病毒在全球蔓延，并出现变种毒株，而不少地方的疫情则持续反弹。

全球第二大人口国印度目前已超越巴西，成为仅次于美国的全球病例第二多的国家。环顾四周，马来西亚正暴发第四波疫情；日本、韩国与香港目前处于第四波；德国以及法国也步入第三波。德国总理默克尔表示，第三波疫情可能是“最严重的一波”。

疫情持续蔓延与反弹，反映了防疫与抗疫面对的艰巨挑战。

去年11月9日，美国药剂公司辉瑞宣布它与BioNTech联合研发的疫苗有效率达95%，被视为抗疫的转捩点。全球对疫苗寄予厚望，并憧憬后疫情时代的到来。然而，尽管高收入国家如火如荼地进行疫苗接种，但是疫苗供不应求以及分配不均，拖缓了全球抗疫的步伐，也让变种病毒有机可乘。此外，大国的疫苗民族主义以及把疫苗当作外交工具，导致全球抗疫工作缺乏有效的协调而难以阻断病毒的传播链。

其次，由于疫情告急，药剂公司在获得紧急授权批准后，快速推出疫苗，并通过滚动的方式，边接种疫苗边收集资料，包括疫苗的副作用以及成效。尽管疫苗的临床试验取得非常高的有效性与安全性，但是疫苗副作用的负面与混乱的信息，导致疫苗接种工作不如预期的那么快。

疫苗多少都有副作用，而一些接种疫苗后死亡的事件是否与疫苗有关，研究人员目前还是处于资料收集的阶段。欧洲联盟和英国的药品监管机构发现阿斯利康疫苗存在血栓副作用后，世界卫生组织也表示，这款疫苗与形成血栓之间可能存在因果关联。尽管如此，世卫组织表示，疫苗接种好处大于风险，并建议人们继续接种阿斯利康疫苗。这样的陈述方式，难免会使一些非医药专业人士感到无所适从。

第三，疫苗接种的有效期以及接种者是否会成为病毒传播者，目前仍处于资料收集的阶段。我国一名客工在2月17日完成接种两剂疫苗后，最近在检测时确诊感染冠病。卫生部表示，这起事件提醒我们，接种疫苗者还是可能感染病毒，我们不能放松警惕。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院传染病主任许励扬副教授表示，疫苗在临床试验的有效性达95%，因此平均每20名接种疫苗者在接触病毒后，还是可能有一人感染冠病。其实，在美国与以色列的实际案例中，疫苗有效性少过90%。不过，他指出，我国的社区传播病例很低，因此感染冠病的风险也不大。

世卫总干事谭德塞表示，疫苗是重要而有力的抗疫工具，但不是唯一的工具。他指出，许多国家的经验证明，行之有效的公共卫生措施以及迅速且持续反应的强有力系统，能够遏制病毒。反之，一些国家的疫情反弹，主要是它们在落实公共卫生措施方面出现混乱，自满和虎头蛇尾。世卫组织所说的公共卫生措施与工具包括保持安全社交距离、戴口罩、避免人群聚集与在家办公，以及对病毒接触者的追踪和隔离。

冠病疫情肆虐全球已有一年多，当前还看不到有消失的迹象，在一些国家和地区还越演越烈。疫情重创全球经济，而疫情反弹导致多国重新实施的封锁以及限制人流措施，也使人们对抗疫感到厌倦与不耐烦。不少国家在保经济方面操之过急，加上民众对“自由”与“人权”的过度诠释，使疫情一波又一波地出现。

全球疫情持续反弹，而我国的冠病主要是输入病例。在全球尚未达到群体免疫之前，我们在开放边境时应该坚持循序渐进的原则，根据境外的动态疫情灵活调整。与此同时，在社区解除病毒阻断措施后，保持安全社交距离措施与积极病毒检测，有助于我们在面临许多未知的情况下，与病毒保持距离。