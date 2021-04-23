社论：防止疫情曲线再攀升

我国境外输入病例近几个星期呈上升趋势，客工宿舍也出现了10多起疑似二度感染病例。鉴于印度的疫情趋于恶化，卫生部已决定进一步收紧对印度的边境管制措施。早前有专家预计本地病例上升趋势会持续，如何防范每日新增病例数曲线再度攀升，考验有关当局的应变能力与社会整体的抗疫韧性。

最近一段时期以来，本地每天的境外输入病例维持在10多至30多起的水平，当中有不少来自印度、孟加拉、印度尼西亚、菲律宾等客工来源国，几乎每天的输入病例有近半数或过半数来自印度。这些入境者在完成居家通知后才确诊染病，至少已制造两个感染群，包括国大一名印度籍研究员传给他哥哥和同事，一名印度籍男子传染与他同住的一对夫妻。

4月20日西雅兀兰宿舍有一名孟加拉籍客工确诊后，当局已迅速展开行动，通过特别检测发现有17名客工呈阳，很可能是二度染病。当局也即刻隔离与那名孟加拉籍客工有过密切接触的宿舍室友和工作同事，以及对同宿舍大楼的其他住客进行隔离观察。那10多名客工如何染病，是否属于二度感染，是否属于一个感染群，还有待当局的流行病学调查进一步确认。

由此可见，冠病疫情的确防不胜防。入境我国的病例越多，假阴的可能性就越大，一些未发现的病例可能流入社区和客工宿舍。社区和客工宿舍绝非相互隔绝的环境，因为客工、其他工人和社区居民都会有所接触，存在病毒相互传播的可能性。目前来看，14天隔离期显然未能有效筛检出检测未呈阳的潜在病例。即使隔离期延长到21天，也无法百分百保证所有潜在病例都被测出。为防万一，政府进一步收紧对印度的边境管制，包括从明天起暂时禁止过去14天到过印度的长期证件和短期探访证持有者入境或在我国转机。

变种病毒株的确存在更严重的威胁，因为它们有更强的传染性，痊愈者可能再度染病，疫苗的防护作用也可能打折扣。本地已发现有入境者和本土传播病例携带出现在英国、南非、巴西和印度的变异病毒株。尤其印度的B1617变种病毒株具有显著威胁，因为其棘突蛋白发生了双重突变，传染性更强。印度的病例曲线快速爬升，昨天通报单日新增31万4835起病例，创下全球单日新高纪录；这可能是印度的检测能力加强，但也相信和这种变异病毒的迅猛传播有关。

要防止本地目前的病例曲线演变成第三波疫情，仍有赖当局的快速应变和社区的防疫能力。一个能够加强整体社会防疫能力的做法，是尽快实现群体免疫。以色列的经验显示，当地55%民众接种后，新增确诊和死亡病例便逐步下降。其他重要的防疫措施是做好个人卫生习惯，包括戴好口罩、勤洗手或使用搓手液、双手避免触碰脸部、与人保持安全社交距离等。

另一方面，民间有意见认为，印度的病例曲线在今年3月中旬以后快速爬升，当局若能更早作出先发制人的预防性应变，例如对所有入境者实施21天隔离等，也许可以更好地防堵潜在病例流入社区和客工宿舍。一些人主张应像澳大利亚或香港那样，采取格外谨慎的做法，一旦发现病例开始流入，即刻采取更针对性的航班禁飞或外来者禁入境的措施。

采取如此谨慎的态度，也许可以将潜在病例挡在国门之外，但要如何满足经济活动对人员流通的需求，是当局必须权衡的。自去年暴发冠病疫情以来，本地已流失不少外籍劳工，如今经济开始复苏，本地企业对于人力的需求上涨，迫切等待它们的人员从国外前来开工。政府暂时禁止印度客工入境，并加强对来自高风险国家或地区的新入境客工的管制，此举势必加剧建筑业、海事业等的人力短缺问题，拖慢企业的复苏脚步。另外，这些企业所需的客工进不来，也将导致组屋等工程的延误。

考虑到经济和防疫的需要，国门的开与关须更有伸缩性；要控制住病毒传播风险，最好的办法是社区防疫不能松懈。然而，任何一个社会长时间抗疫，必然会出现疲劳或麻木。因此，要如何避免这一轮病例增加演变成第三波疫情，考验决策者和民众的韧性与毅力。