社论：亚细安峰会让危机降温

针对缅甸政治危机所召开的亚细安特别峰会，取得了阶段性成果。应邀出席峰会的缅甸军方最高领导人、国防军总司令敏昂莱表示，接受其他亚细安成员国所提出的停止暴力镇压的建议。亚细安在峰会上达成五点共识，并获得缅甸当局的积极回应，显示双方都有意采取务实的方式，为眼下接近失控的危机谋求解决方案。共识除了有助于推动缅甸各方走向和解，也展现了亚细安作为区域组织处理区域危机的能力。

在印度尼西亚首都雅加达亚细安总部召开的特别峰会，由轮值主席国文莱主持。虽然冠病疫情阻断了亚细安国家之间的人员正常交流，各成员国政府首脑还是亲自出席，聚集一堂来商讨应对缅甸危机的办法。这一方面表明了亚细安对缅甸局势的重视程度，另一方面也反映亚细安所面对的外交压力。以美欧为主的国际社会对缅甸军政府的制裁措施，使得各方通过谈判妥协来化解危机的渠道障碍重重。特别峰会为此打开了另一扇沟通的大门。

亚细安及缅甸都有意以务实的态度寻求脱困之道。亚细安的五点共识，可谓对缅甸软硬兼施。亚细安愿意为因为冠病疫情及国际制裁而陷入经济困境的缅甸，提供必要的援助。作为交换条件，亚细安也同时敦促缅甸军方立刻停止暴力镇压、各方恢复谈判。此外，缅甸同意亚细安委派一名特使促进对话，并允许特使访问缅甸。在国际制裁导致缅甸局势陷入僵局之际，五点共识无疑有助于推动缅甸各方朝和解大道迈出重要的第一步。

对于遭遇国际制裁而陷入外交孤立的缅甸军政府而言，参加特别峰会显然是为了通过亚细安来获取它急需的外交掩护。据报道，缅甸代表团特地印制说明手册，在峰会上分发，就缅甸局势至今的发展，展示军方的立场，为自己在国际场合辩护。对于军方而言，亚细安恐怕是其摆脱外交孤立仅存不多的机会。用接受亚细安特使来换取国际援助，在不伤害缅甸军方利益的情况下得到喘息机会，对军政府是利大于弊的选择。

虽然特别峰会的五点共识有其积极意义，却并非治愈错综复杂的缅甸局势的万灵丹。尽管多个亚细安领导人，在峰会上要求缅甸军方释放翁山淑枝等遭军变推翻的民盟领袖，以便开启政治和解进程，这一立场却没有列入五点共识之中。显然，缅甸军方对此仍然持反对态度。此前，军方利用不同刑事罪名提控翁山淑枝，显示军方已经把她排除在政治和解方案之外。亚细安特使如何突破这一僵局，前景或许没有想象中乐观。

一些缅甸反对派人士及国际人权组织，批评亚细安邀请敏昂莱出席峰会，无异于间接赋予发动政变的军方统治合法性。这个批评无视缅甸军方在当地政治的传统角色，以及在当下危机中不容绕过的存在。五点共识固然并不完美，却总比局势进一步暴力化来得强。况且，遭推翻的民盟正在争取部分缅甸少数民族地方武装的支持，共同反抗军政府。如果任由局势恶化，缅甸离全面内战恐怕就一步之遥。届时，不但缅甸将沦为另一个失败国家，难民问题也势必波及包括泰国等亚细安国家在内的近邻。

五点共识是亚细安和缅甸军方基于共同利益所达成的妥协，在当下缺乏其他外交选项的困局里尤其珍贵。亚细安对缅甸的援助承诺，能够换取缅甸当局多大程度的配合与合作，仍然有待观察。亚细安特使能够发挥多大作用，同样存在变数。

利用共识推动缅甸和解，有利于亚细安维护自身信誉；缅甸军方准备怎么妥协，则有赖于民盟等反对派的立场及意愿。对于缅甸局势的未来发展，目前只能保持审慎的态度。