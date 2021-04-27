社论：别让中澳关系滑入深渊

自去年以来，中国和澳大利亚之间的关系持续紧张，最新的进展是4月21日澳洲政府宣布取消维多利亚州与中国分别于2018年和2019年签署的两项“一带一路”框架性协议。两年多来，“一带一路”倡议在亚洲、欧洲及非洲遭遇一系列问题，澳洲却是第一个取消协议的国家，这一决定激起北京的愤怒。

撕毁“一带一路”协议，中澳开始另一场针锋相对，澳洲已经选择站在美国这边。澳洲国会去年通过《外国关系法》，在这项法令下，澳洲政府至今已取消四项州级机构以及大学与中国签订的“一带一路”框架下的协议。

中国商务部3月26日宣布自3月28日起对原产于澳洲的进口葡萄酒征收反倾销税，实施期限为五年，税率最高达218.4%。中国的封杀严重冲击价值60亿澳元的葡萄酒产业，迫使部分业者汲汲寻求中国以外的其他市场。澳洲的许多海产出口商，也面临同样突如其来的窘境。

而在此前，中国进口商接到通知停止购买澳洲煤炭，导致澳洲煤炭出口经历有史以来最大跌幅，对经济和就业造成了打击。不过，澳洲对中国的铁矿石出口，近年来一直高歌猛进，没有被双方的贸易战火所波及，甚至在价格高涨的情况下，中国为了满足国内的基建需求，仍不停下大单采购。去年12月中国进口的澳洲谷物也增长681%，可见每个国家都有短板，贸易施压手段不可能无往不利，这也显示中国本身仍有一定的务实和伸缩立场，并不准备鱼死网破，完全决裂。

但中国继续对澳洲其他商品实施限制，包括暂停接受数家澳洲企业的牛肉产品进口申报，加剧澳洲牛肉的出口困境；25家向中国出口干草（燕麦草）的澳洲企业许可证过期未得到续期，另外三家出口商如果不能在2023年12月前得到续期，澳洲干草将彻底失去中国市场。

继新疆棉花后，美国、澳洲等国的产业工会接二连三以涉及强迫劳动为由，要求政府下令禁止进口新疆太阳能产品，澳洲安装的太阳能光伏板，约八成来自中国，这将是中澳的另一个贸易战场。

2018年8月，澳洲以国家安全为由，成为首个公开禁止华为参与其5G网络的国家，去年4月澳洲总理莫里森、外长佩恩多次在公开场合表示，要发起对冠状病毒源头进行国际独立调查；今年初佩恩又说中国应立即向世界卫生组织（WHO）官员提供调查冠病源头的渠道，在追随美国极力“甩锅”中国后，经贸问题与政治摩擦纠缠在一起，中澳关系正以无法想象的速度滑向低谷。

两年前，澳洲成为首个公开对中国华为说“不”的国家，莫里森一直态度强硬，坚称澳洲不会出卖其价值观，也不会对胁迫做出回应。而独立参议员兰比更认为，在面对中国的恫吓时，澳洲应该保持立场坚定，要是像狗一般摇尾乞怜讨好中国的话，绝对不符合澳洲的最佳利益。

澳洲的外交在历史上，总以美国马首是瞻，如今更是积极站队参与到新世纪大国的博弈之中。但处于大瘟疫时代，面临经济的巨大不确定性，和中国全面对抗后的经济脱钩，对在地理位置上远离西方的澳洲显然是难以承受的重。中国可以找到澳洲产品的替代来源，也许价格、质量等稍有差异，但澳洲要为它的出口找到全新市场，困难度则相对更高，这是过于依赖单一市场的先天软肋和无奈。可以说，是否继续照着古老外交剧本走，完全不妥协，相信澳洲很快就得做出关键抉择。

至于中国，若进一步对澳洲施加惩罚，并不断扩大在本区域的军事势力，也可能有赢得战斗，但输掉战争之虞，因为这会把澳洲彻底逼向美国，也会引发更多国家的担忧，进而削弱了朋友圈，失去了原本可以争取的助力。

中澳之间酝酿多年的不信任已拿到台面上，双方言辞对抗升级，只会带来更大地缘政治风险。对于两国来说，无论多么艰难，都必须在经济上的相互依赖与政治上的紧张关系之间，尽快各自退让，找到符合彼此利益的切合点，继续让关系进一步滑向深渊，不是两国之福，也会拖累了整个区域。