社论：印尼潜艇灾难的惨痛教训

４月21日，印度尼西亚海军一艘潜水艇在峇厘岛北部海域演习时突然失联，四天后确认潜艇已沉入深海并断裂成三截，53名海军人员全罹难。事件再次引发印尼舆论关于军备老化的讨论，以及投入更多资源确保军备现代化的呼声。

潜艇出事，很多国家不轻易对外求助，但印尼快速果断决定通过国际潜艇逃生与救援联络办公室，向国际社会求助。新加坡、马来西亚、澳大利亚、印度、美国等快速加入展开救援行动。我国海军本月21日收到印尼海军总长的支援请求，当天下午便加急派遣潜水艇支援及拯救船，以及一支医疗团队前往协助。

然而，从新加坡到峇厘岛海域超过1500公里，潜水艇支援及拯救船最快也要到23日午后才能赶到出事海域，拯救窗口非常狭窄。最后，救援船拍到潜艇在水底800多米的影像，确认潜艇已出事沉没；印尼军方也确认舰艇人员均已罹难。

如今印尼面对是否要投入资源将其打捞出海的困难抉择，因为要在800多米海底打捞船舰是非常昂贵的作业。有军事观察家指出，全球没有多少家公司具备这种打捞能力，而且即使成功打捞，也未必能还原事发经过。

这是东南亚地区首次发生潜艇出事沉没的灾难。印尼在1990年代购买德国于1977年制造的两艘潜艇，进入2010年代再先后向韩国添购六艘潜艇，其中三艘已经部署，所以目前有五艘潜艇投入使用。随着南伽拉—402号潜艇出事，另一艘舰龄相仿的查克拉号潜艇面对是否还适航的考验。

这不是印尼军方第一次出严重事故。2015年6月，印尼空军一架C-130型运输机在北苏门答腊省坠毁，142人丧命；2016年底再有一架C-130型运输机在巴布亚省坠毁。2020年6月的九天内，空军一架教练战机在廖内省坠毁，陆军一架军用直升机在中爪哇省坠毁，后者导致四名军人罹难。印尼每次发生这类事故，都会引发当地舆论对于军备老化的议论。然而，印尼面对资源分配的困难，不容易兼顾所有军种的汰旧换新需要。

佐科2014年出任总统后，即提出发展印尼为区域海事强国的愿景，要发展渔业，改善海港基础设施，加强海上防卫，更好地通过外交处理非法捕捞、海域纠纷和海盗问题。这些愿景能否实现，核心在于海军和空军的扩充与现代化。然而，印尼多年来面对极端主义等内安威胁，国防预算主要拨给陆军，以致海军和空军资源不足。

此次印尼潜艇灾难，也凸显了亚太区越来越不平静的海上角力。印尼作为区域大国，海域幅员广大，也和中国在纳土纳海域有海洋权益主张的重叠，海军面对一定的压力。据报道，南伽拉—402号潜艇原应在2020年退役，但事发时仍参加演习，说明印尼海军需要这艘老旧潜艇来维持其海洋力量，以应对本区域不断增长的地缘政治竞争。

然而，仅仅拥有和操作潜艇并不足够。此次灾难说明，拥有潜艇舰队，也须建立相应的水底搜救能力。本区域国家采购的潜艇，不少是有几十年舰龄的二手潜艇，除了要有足够的资源确保潜艇安全可靠和满足军事需要，也须确保海军有能力在发生任何意外时可及时展开救援。

新加坡很早就开始建立潜艇支援与搜救能力，多年来主办和参与多边海军潜艇救援演习。印尼和越南分别于2012年和2013年，与新加坡签署了潜水艇搜救支援与合作协议，这一次也是根据这项协议快速展开救援。越南意识到不能只靠外援，毕竟从新加坡到越南海域有一段不短的距离，所以也建立自己的潜艇搜救能力，救援船于2019年投入运作。不过，要打造这种后勤支援与拯救能力，将对印尼的防卫开销增添压力。

从这次事件也可看出，新加坡的潜艇搜救能力在本区域能发挥重要作用。随着亚太区国家的军备现代化，以及海事与船运领域的提速发展，本区域国家有必要加强军事和海事安全方面的对话、联动与合作，在必要时可互助，也可保持区域的和平与稳定。