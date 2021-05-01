社论：医院冠病感染群之警讯

社论 2021年5月1日

经过多月的相对平稳期后，我国的冠病疫情日前突然传出了两个警讯。其一，是冠病病毒在防不胜防的情况下袭击了陈笃生医院，并形成了第一个医院感染群；其二，是同时一个新的家庭感染群，使前天的社区病例一下子从近于零激增至16起，是九个多月来最多的一天。

很自然的，医院出现感染群立即成了公众的关注点，因为医院是防疫的前线，医护人员也是最早接种疫苗的群体，突然出现感染群难免令人感到意外。无论如何，这说明现有防护网还是百密一疏，有些环节可能存在须要进一步防堵的漏洞。比如说，如果查实这次的疫情是由病人带入，那就说明检测工作还不够严密，或者检测结果不是百分百可靠，需有其他防备措施，预防假阴个案乘隙而入。

陈笃生最先发现的病例是46岁菲律宾籍女护士，随后又检测出与她在同个病房工作的一名30岁男医生与18岁女性保健助理见习生，以及六名住院病人也受感染。昨天，这一感染群又增四人，包括多一名医生。

医院目前已封锁了受影响的四个病房，并全面禁止访客。这些病房的职员与病患的检测工作仍在进行。所有与确诊病例密切接触者将被隔离，包括到过这两个病房的病患、访客与职员。医院也已加强监督发烧与出现急性呼吸道感染症状的病患。为了安全起见，其他病房的所有病患与职员都会接受检测，包括没有出现症状者。其他医院包括新加坡中央医院、樟宜综合医院等也加强筛检和防护措施。

医院出现感染群所引起的一个不良反应，是增加了一些人对接种疫苗的质疑和犹豫。确诊染病的女护士已在今年1月26日和2月18日分别注射两剂疫苗，男医生则是分别于1月18日和2月8日完成两剂疫苗接种，照理两人都应该有免疫力了。

正如卫生部所强调的，接种疫苗可减少病毒所引发的严重症状，但仍有可能受感染。我国目前采用的两款冠病疫苗，有效性或防护性都超过90％，临床试验得到的结论是接种之后，有效期可长达一年以上。换言之，接种疫苗还是最有效的防疫手段。这次的医院感染不应该造成更多人对接种疫苗产生怀疑，或是因此延缓我国全民接种的进程。

医院感染群发出的警讯，提醒我们必须在抗疫的工作上继续保持高度警惕，不能有丝毫的松懈。与此同时，我们也应该加紧接种疫苗的工作，因为接种疫苗才是抗疫之本。

不过，医院感染群，加上同时出现的家庭感染群（38岁移民与关卡局男职员与他的亲属，他的妻子也是一名护士）也提醒我们，不能以为接种了疫苗，就万无一失，可以放松其他防疫措施，可以尽情群聚或不断参加各种群体集会，或频繁出入人潮密集的地方如商场、咖啡店、小贩中心和餐馆等。事实上，社区里或许潜藏一些未发现的病例，若不小心，随时都有感染的可能。政府昨天宣布收紧一系列的防疫措施，因此是必要且可以理解的。

另一个值得国人关注的，是冠病疫情仍在世界各地肆虐，除了欧美等地，人口大国印度近来也暴发了可怕的疫情。更令人忧心的是病毒不断发生变异，而几乎各种主要的变异毒株都已在我国出现。这必然将加大检测的难度，甚至也可能影响现有疫苗的有效性。这些事实在在说明，抗疫和防疫将会是一场马拉松式的持久战，我们不仅不能有抗疫疲劳，还必须提高警觉性，并加大防疫的力度。