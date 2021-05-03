社论：中国人口若衰减影响深远

中国国家统计局4月29日在其官网发布声明说，2020年中国人口“继续保持增长”，间接否认外界有关中国人口60年来首次萎缩的报道。不过，统计局这个只有一行字的声明却没有公布具体数字，仅表示会在第七次全国人口普查公报中发布。统计局原定4月公布普查数据，但至今仍无消息。而根据中国其他部门所公布的数据，中国新生婴儿的人数这些年呈下降趋势。中国人口结构的老化乃至萎缩，将产生深远的影响。

据中国媒体报道，自官方在2016年调整“一胎化”基本国策，实行“全面二孩”政策后，该年新生人口创2000年以来的峰值，达1786万，可是之后持续大跌，2017年出生人口下滑至1725万，2018年为1523万，2019年又降到1465万。新生人口急剧减少，在医疗、教育资源集中的城市最为显著，在全国首善之地的北京，2020年户籍人口出生数量仅10万人，创10年新低，更比2019年减少24.3%。

在一些大城市，由于新生人口不及死亡人口，人口总数出现了萎缩现象。在26个地级市近日披露的人口资料中，有八个城市人口自然成长率为负值，包括在经济相对发达的江苏省，其泰州、扬州、镇江、常州、无锡市都出现了人口自然萎缩。城市人口出生率低于农村是各国的普遍现象，经过多年的城镇化努力，中国农村人口在2019年已经少于四成，让生育率不足的现象更为严重。

中国央行在4月中旬发布工作论文警告，中国人口形势已经逆转，人口衰减的速度将超乎想象，而教育和科技进步难以弥补人口下降的影响。但在凡事“讲政治”的中国，人口规模这一客观事实却因此变得政治敏感。这或许是官方一方面否认人口萎缩的报道，另一方面又迟迟没有发布数据的原因。在1979年雷厉风行推动的“一胎化”政策，长期被当作不容质疑的基本国策，导致当局一再错失调整的机会，使得中国作为“世界工厂”的人口红利耗尽后，必须面对人口萎缩的各种负面影响。

最为直接的影响莫过于对城镇养老金制度改革的压力，当人口急速萎缩，现有的工作人口必然要担心日后的养老金制度如何持续。然而提高目前的养老金缴交率，一方面会增加企业成本，并间接推高失业率；另一方面也会压抑社会消费，拖慢经济复苏步伐，甚至进一步打击生育意愿。但是不改革则会面对养老金制度破产的难题，打击社会人心的稳定和中共统治的权威。

诚如中国央行所警告的，中国人口萎缩的挑战并无法用教育和科技进步来弥补。中国要从“世界工厂”变为“世界市场”，借此与美国平起平坐，依靠的其实也还是人口规模及消费能力。

人口萎缩不但会同时削弱中国的生产及消费实力，也会波及中国崛起的大战略和国际影响力。外资在投资决策时，将同时考虑人口相对年轻的印度和东南亚地区。西方世界在评估对华外交时，恐怕也会把未来人口趋势和规模纳入考量。

虽然人口老化和萎缩，是所有发达经济体共同面对的挑战，对于中国而言，其影响却超乎国界。中国崛起一直是后冷战时代的一大国际地缘政治主题，世界经济重心东移亚洲的评断更是立足于这一前提。关于国家未富先老的担忧，一直是中国战略界的主要关切。随着第七次全国人口普查的结果延后公布，中国人口老化乃至萎缩的挑战将愈来愈逼近。这一事实对中国以及世界，都会产生深远的影响。