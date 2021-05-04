社论：印度疫情失控给世界深刻警示

印度冠状病毒疫情急速恶化，正牵动全世界的注意力，在连续第九天单日确诊病例超过30万起后，印度4月30日新增确诊破40万，达40万1993起，累计病例已超过1900万起，死亡人数增至21万多，许多专家认为实际数字可能比官方统计高出五至10倍。

面对疫情如海啸般来袭，全球人口第二多的印度医疗系统不堪重负，病房、药品、疫苗、呼吸机和氧气统统告急，医院和停尸间人满为患；而欧洲及亚洲多个国家疫情也在延烧，单日确诊病例屡创新高，变种病毒已在多国出现传播链。

随着印度的大暴发，全球累计确诊病例已突破1亿5000万起；而印度邻国尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉，以及斯里兰卡确诊病例近期也急升，恐步上印度后尘。

印度疫情严重失控的原因，是民众无视戴口罩及安全距离规定，大型选举活动和宗教节日人群聚集。美国传染病专家福奇接受《印度快报》采访时表示，印度要有效遏制病毒传播，应该全国封锁几个星期。不过印度总理莫迪已明确表示不会再次实施全国封锁。

尽管冠病疫情肆虐已一年多，人类面对这个隐形敌人，仍不愿自觉戴口罩，以及遵守各项禁令，过去一个月全球各地出现的群聚现象，正反映一些政府防疫不力及公众防疫心态的松懈，更令人担忧的是，随之而来的可能是经济崩溃和社会危机。

以色列上千民众4月29日在东北部城市梅龙庆祝篝火节活动，发生踩踏意外45人死亡；为期五天的武汉草莓音乐节，上周六吸引1万多乐迷在舞台下方随着音乐摇摆，多数没有戴口罩；而中国五一劳动节假期，大批民众出行挤爆各热门景区。以色列和中国也许在当今世上，属于少数防疫有成的国家之列，但如此放任人群集聚，在任何其他地方，无异于邀请病毒上门，与瘟神共舞。

世界卫生组织欧洲区主任克鲁格29日警告，各国不应犯下太快放宽防疫限制的错误，以免出现类似印度的悲剧。

克鲁格的警告非常直接也非常及时，即各国须清晰地意识到印度疫情危机可能发生在任何地方，尤其当个人防护措施松懈下来、出现更具传染力变异病毒，以及疫苗接种覆盖率仍偏低的情况下。

印度疫情全面失控，是防控政策的失误松懈，变异病毒迅速传播，中央和地方的不合作，医疗基础设施薄弱以及不相信科学等多重因素造成的。而这些“脆弱性”，在很多疫情反复的国家中，也或多或少存在着。这是虽然有了疫苗，但人类要在短期内赢得这场世纪战“疫”的希望仍然渺茫的根源所在。

莫迪曾几次声称印度已战胜疫情，他领导的印度人民党甚至在一份决议中声称，印度已经“打败了冠病病毒”，并不再将防控疫情作为政府关注的重点。专注于选举而不顾疫病大流行，莫迪招致了地方反对声浪，也因此输掉至关重要的西孟加拉邦政府选举。

印度疫情失控带给世界的深刻警示首先是，当一国政府过于傲慢、自大，无视专家的预警而放宽防疫措施，只想快速恢复疫前正常生活，将向民众发出错误的信号，导致大家逐步放松警惕，公众防疫意识一旦松懈，就给了疫情反扑的机会。正如世卫组织总干事谭德塞所说，印度的情况沉痛地提醒我们，病毒可以如此肆虐。

其二，地球是一个村，只要有一个地区或国家，疫情压不下来，就谁都不能高枕无忧。此刻病毒不断在变异，传染力如此迅猛，印度的危难，已扩散到整个南亚，国际社会不协助制止的话，下来很可能拖累欧亚大陆，最后是全世界无一“净土”。因此，多方驰援印度已是刻不容缓，任何国家如果还以为可以独善其身，那是幼稚加无知；如果出于自私、见死不救，则更是要不得。