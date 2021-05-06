社论：尽速阻断变种毒株的传播

从5月8日至本月底，我国的防疫管控将回到解封第二阶段，聚会人数顶限从8人减至5人，大型活动和学校活动将收紧，以及实施更严厉的边境管制，社会上没有因此引发恐慌，显示过去一年的经历体会，国人已能够更理智地看待防疫措施随疫情起伏而调整的必要性。

从3月底开始，输入型病例增加形成了一个令人担忧的趋势，尤其是来自印度，或是通过第三国入境的印度入境者病例每日不断，因此希望政府对印度次大陆关闭边境的呼声越来越大。

在禁止印度次大陆几个国家的旅客入境之后，自5月8日起，从高风险国家入境的旅客须在指定设施遵从居家通知的天数，以及旅游史的监控都从14天延长至21天。

应对境外变种毒株的传播，是此次退回第二阶段的重点战役。过去一周，截至本周二，包括陈笃生医院感染群在内，社区感染新增60起（昨天新增一起），其中29起感染不同变种毒株，当中五人属陈笃生医院感染群。

更大的风险在于，当局无法排除变种病毒潜伏社区的可能性，传染性更高的变种病毒可能引发大型感染群。

眼下情况还不算新一波疫情的暴发，但新病例的出现和累积，对医疗资源的压力也不小，为了应对疫情突变，卫生部已指示全国医院推迟非紧急手术、住院和专科门诊，这多少造成公众的不安。因为，有病在身的人急于求医是人之常情。不过，在资源的准备上未雨绸缪是有必要的。

限制南亚人入境必然给高度依赖客工的我国经济带来冲击，建筑业首当其冲。联合领导跨部门抗疫小组的教育部长黄循财说，工程的延误一定更长，组屋项目完工可能延迟超过一年，对新加坡人来说是“可观的成本”。

组屋延迟完工，连带影响年轻屋主的婚期，再次打乱了不少国人的时间安排。

印度如今是全球最大的重灾区，医疗和防疫物资严重缺乏，对一个13亿人口大国，外来援助只能起“杯水车薪”作用。因此，在短期内对印度开放边境的机会不大，这对本地劳动力的影响程度远非目前可以想象。

有了“前车之鉴”，今后从印度引入新的客工时，我们应该为他们实行更严格的隔离检测，21天的隔离之后，还必须进行7天至14天的观察，并把通过检测的健康客工安置在过渡性的住宿一些时日之后，才能放心地把他们转移到一般的客工宿舍。

对抗潜伏期长的变种病毒，我们绝对不能掉以轻心，尽管当局已经收紧了对客工的防疫要求，客工宿舍仍是一条脆弱防线，一旦出现缺口便一发不可收拾。

源自南非、英国、巴西和印度变种毒株已在国际上传播开来，任何国家都无法完全把外来病毒挡在国门之外，连防范措施密不透风的中国也发现外来变种毒株，对正在小心翼翼开放边境的我国而言，管控风险的措施更为重要，我们还必须不断研发更为精准快速和简易的检测方法。

全面采用“合力追踪”登记提早两周，从本月17日开始实施。追踪病例和传播情况，科技比人力更为有效，仍未下载这个手机应用或领取携手防疫器者，事不宜迟，没有必要一拖再拖。

对于接种疫苗还抱着犹豫态度的部分国人，变种毒株可能进一步削弱他们对现有疫苗效果的信心。卫生部医药服务总监麦锡威认为，若不是我国优先为医护人员和年长者接种疫苗，这次陈笃生医院的传播范围相信更广。当中，有接种疫苗者都没有症状或只有很轻微的症状，也证明了疫苗确实起到保护作用。

社区传染情况恶化，当局必须加强公众对变种毒株危险性的认识。人们尽量减少应酬，提高自律和自我防护意识，才能防止社区传染演变成新一波疫情。