社论：继续维护新闻业的专业与独立性

新加坡报业控股前天宣布，将重组媒体业务，将它转入一家以非营利方式经营的担保有限公司（company limited by guarantee）。这是新加坡各语文报章于1984年大合并以来的另一次重大变革。政府已表明支持这一重组并愿意提供资金，通讯及新闻部长易华仁将在下周一在国会发表相关的部长声明。

本地报章从私有转向公有（上市公司），这次的改革将又一次改变报章的属性，脱离上市公司之列，形成独立运营个体。报业控股将为它提供共1亿1000万元的启动资金和资产；另外，它也须寻找公共与私人资金的支持，来作为自身运营资金。

近年来，由于互联网和新媒体的出现，全球的传统新闻业都受到前所未有的颠覆，导致世界各地许多地方性以至全国性报章的倒闭。我国的新闻媒体也无法幸免，包括《联合早报》在内的报章，广告和订阅收入都受到极大的冲击。报业控股的纸媒过去五年的营运收入已减半，上财年媒体业务更首次出现1140万元的全年亏损，前景同样不乐观，长此以往将难以为继。因此，改革势所难免。

报业控股重组所突出的一个根本问题，是要如何确保我国媒体业的持续生存和发展，以及维持高素质的新闻专业水平。在这个问题上，报业控股管理层和政府显然有一个共识，即媒体业，特别是传统的主流媒体，对国家和公众而言，是非常重要甚至不可或缺的公共产品（public good）。任何一个现代国家，其实都需有全国性的报章、数码平台、电台和电视台，以确保信息与民意的畅通。

毫无疑问，互联网的普及和社交媒体的无孔不入，使人们可以即时获得许多信息，但也造成了信息的碎片化。加之网络世界真假消息难辨，虚假信息泛滥，始终难以成为可靠的媒介。因此，传统主流媒体作为可靠信息来源，激浊扬清的重要性反而愈加突显。

就以如今席卷全球的冠病疫情而论，网络上充斥不实信息和虚假言论，令人无所适从，因此也使到更多的人向传统主流媒体回归。当局亦发现，我国的抗疫过程，更凸显可靠和可信的本地媒体的重要性。根据民调机构YouGov的调查，每10名新加坡人中有七人表示，他们相信本地媒体对冠病疫情的报道。

当然，重组也必然带出另一个人们普遍关注的问题，那就是媒体的独立性。本地各语文主流媒体过去这些年来，之所以能得到读者和民众的信赖，正因为新闻从业员长久以来始终秉持高度的专业，报道事实，客观评论，不偏不倚的编辑方针，也为广大读者提供了发表各种不同意见的舆论空间。

对此，政府显然有非常清醒的认知。报业控股董事长李文献医生前天在记者会上，就引述建国总理李光耀当年对前总统纳丹所说的一番话。在纳丹到《海峡时报》集团出任执行主席的前一天，李总理叮嘱道：“纳丹，我把《海峡时报》交托给你了，它拥有近150年历史，一直是一份好的报纸。它有如一个瓷碗，如果你把它摔破，我可以再修补，可是它终究是不一样的，所以还是尽量不要把它摔破。”

诚如李医生所指出，时隔40多年，李光耀的忠告依然真实，只是如今处在危急关头的不单是《海峡时报》的未来，也是集团所有备受推崇的各语文媒体的未来。公众对政府资助主流媒体有所疑虑是自然的。但相信政府所关心的，除了报章与媒体的生存，还包括报章的公信力，因为没有了公信力，报章就失去了它的价值。如何确保这份公信力不致失去或破坏，包括在公众观感上不会觉得主流媒体的独立性受到政府的影响，将是重组必须慎重处理的课题。

就公众和政府如何为媒体机构提供资助的最佳做法，欧洲近年来有不少学术研究和业界的实践案例，可供当局借鉴。比如，英国的《卫报》（The Guardian）就是一个很好的例子。该报由一个信托基金管理，在章程中规定报纸须永远保持独立，不得为谋求所有权或股东私利而改变立场，不许卖给任何个人或财团，盈余须全数投入报纸经营，提高报章品质。报业控股要走的是相同的路向。我们相信，它必能找到最妥善的制度安排，确保主流媒体的生存发展，也能继续维护新闻业的专业与独立性，取信于民。