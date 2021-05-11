社论：警惕社区无关联病例增加趋势

自5月1日至10日，我国累计确诊病例达233起，其中本地感染病例为63起，当中又有18起与其他病例没有关联，至今新的感染群已有11个。

无关联病例是指与已知感染者或感染群无直接关联，受感染者不知道在什么地方、从什么人感染到病毒，这加重了追踪病毒源头的困难，而携带病毒者也不知道本身已感染，很可能仍在不同场所将病毒传染给其他人。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠指出，无关联病例意味着有不少“隐形病患”藏于社区散播病毒，因此所有人都有染病风险。而且，无关联病例大多无症状或症状很轻微，更难察觉是否确诊。此外，在本地出现的多个变异病毒株，也增加了防疫的难度，只有大规模检测才能找出感染者。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇和教育部长兼财政部第二部长黄循财，5月4日在记者会上说，如果下来出现更多无关联病例或感染群，政府不排除再次启动病毒阻断期。但颜金勇相信，只要新加坡人配合遵守收紧后的抗疫措施，我国能避开这个局面。

我国目前的疫情并不如去年进入病毒阻断期前那么严重，而是接近去年初刚暴发疫情时的情况，但输入型病例的增加及更多病例分布在社区内，这种趋势令人担心，这也是抗疫跨部门工作小组不排除再次启动病毒阻断期的原因。

工作小组日前已宣布收紧防疫措施，从5月8日至30日，暂时回到解封后第二阶段，包括收紧社交聚会人数，回工作场所办公员工总数从现在的75%下调至50%以内等措施。

其实早在今年1月专家已开始担心，由于国人警觉性略有松懈，我们可能重返解封第二阶段。当前全球疫情形势告急，本地已连续15天出现本土病例，唯有实施较严格的防疫措施，才能遏制感染群的扩大。

我国在去年12月28日进入解封第三阶段，并在今年3月允许更多人回工作场所。不过印度及其他南亚国家和东南亚数国疫情的反扑，显示病毒传播持续严峻不能低估，我国必须重新收紧防疫措施。

国会昨天复会时，多名议员也针对各防疫措施、疫苗接种，特别是正在全球迅速传播威力更强的变种冠病病毒，询问当局会如何加强边境防疫措施，以降低病例渗入社区的风险。

我国在7日新增的21起输入型病例，就有16起从印度入境，其中15人是回国的公民和永久居民。人力部日前宣布，即日起暂停受理较高风险国家和地区工人的新入境申请，部分已获准的工作证件持有者则会延后入境。

输入型病例防不胜防，也无可避免将病毒带入社区，政府暂时收紧防疫措施三个星期，用意是要降低国人的活动量，让人与人之间少接触；因此在条规之外，个人也不妨提高自觉，减少人际接触和活动。在戴口罩，保持安全社交距离规定，尽早打疫苗之外，尽量少出门、或者出门时避开人多的地方，都是可以尽的防疫本分。

国人也必须多留意自己的健康情况，一出现有流鼻涕、喉咙痛、头痛、咳嗽、呼吸急促或其他不适症状，尽快看医生和检测，当社区感染群和无关联病例增加时，没有人可以掉以轻心。

近日亚洲疫情不断升温，高感染率随时可能卷土重来。除了加强边境的管控，我国也必须不时对内部措施作出检讨，因稍有疏漏防疫就可能功亏一篑，同时也应提供更多关于疫苗、变种病毒等的最新信息，让国人真正认识这场疫病，多相信科学，少听信谣言，并以此强化防疫意识。