社论：抗疫可发挥“怕输”精神

我国这一轮疫情正处在关键阶段，机场和海港相继出现感染群，医院也出现病例和感染群。正如联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财所言，新加坡“正处于刀口上”，下来几周的疫情可能受到控制并好转，也可能因为一次疏忽或不负责任的行为而恶化。在此关键时刻，国人要发挥“怕输”精神，共同对抗疫情恶化。

樟宜机场感染群不断扩大，昨天又新增17起病例，这个感染群至今有至少九个病患初步确定感染了B1617变种病毒株。当局关闭星耀樟宜14天和对一般公众关闭搭客大厦，说明情况的严重性。巴西班让码头感染群目前有八起病例，所幸到目前为止，主要是最初确诊者的同事及同住者受感染，码头职工团队没有出现更多病例。

樟宜机场感染群和移民与关卡局人员感染群所涉人员主要是病患及其身边的人，大部分在找出最初确诊者后即接受隔离。及时的追踪和隔离，可以有效阻断病患或潜在病患传播病毒。这归功于我国过去一年来积极建立的“合力追踪”、社区隔离等措施。

不过，有数起病例到过第三搭客大厦后得病，包括维多利亚初级学院女学生、国家公园局园景师和华为工程师。他们可能是在那里接触到病患而受感染。虽然这些病例的传播链尚待流行病学进一步调查与确认，但已有研究显示，病毒能在物件表面存活几天和具有传染性。用餐时脱下口罩，高谈阔论，口沫横飞，都可能传播病毒。

医院方面，陈笃生医院感染群已有44起病例。到目前为止，这个感染群的扩大速度在放缓。这应该归功于当局在最初病例一出现后，就进行大规模的隔离和检测。一个隐忧是，樟宜综合医院、黄廷方综合医院和盛港综合医院也出现了个别确诊病例。樟宜综合医院的一名勤务员与樟宜机场感染群有关，早前已被隔离。黄廷方综合医院的一名手术室技术员可能是早前染病，目前在排除体内病毒，应该不会传染他人。盛港综合医院的一名手术室护士感染了B1617变异株，尚未找到关联性，希望不会出现感染群。

医院是公共卫生体系的重要组成部分，一旦出现感染群，医疗功能势必受影响。陈笃生医院出现感染群后，全国所有医院受指示推迟非紧急手术、住院与专科门诊预约，以将医疗资源用于更有需要的病人。倘若更多医院出现感染群，医疗体系将承受更多压力。因此，我们务必守住这道防线。

冠病病毒一变再变，甚至三次突变，大大增强了方方面面的能力，这对于防疫、抗疫措施造成更大的压力。过去行之有效的措施，多数是根据对原始病毒的已知知识来制定的，例如14天隔离期、1米安全距离等。随着病毒出现越来越多变异株，科学界需要时间展开更多研究。防疫措施以科学为基础，而科学对变异株的研究是滞后的，所以防疫措施免不了也是滞后的。我们也许须发挥“怕输”精神，更早加强措施堵住病毒的登陆和传播。

加强管制与经济复苏、复工复产是有矛盾的。新加坡是小国，没有腹地，确实不容易拿捏加强管制的时间点——太早收紧管制可能影响经济复苏，太慢加强则疫情扩散。这是一个必须仔细权衡的决定。当然，加强管制并不意味着全面封闭国境，而是延长隔离期、增加检测次数、加强检测能力等。当局自4月中以来逐步实施这些加强管制的措施，星期三晚上宣布机场搭客大厦限行就是果断的决定，也应该得到公众的理解和支持；但事后回看，如果实施各种加强管制的时间更早一些，或许能更好地阻断疫情的扩散。

人民也要“怕输”，眼下不是出现防疫疲劳的时候，我们须负起个人责任，做好该做的事，包括戴好口罩、勤洗手、不群聚等。这一段时间，非必要就别出门用餐，毕竟脱下口罩是病毒传播的最好机会。

尽管一些病例是接种疫苗后染病，但他们的病情相对轻微，这是疫苗发挥了作用。这应该能鼓舞那些还在犹豫是否接种的民众。不过，我们也关切那些已接种者在出现症状后忽视染病可能性的情况。倘若他们因为接种了疫苗，出现症状却以为不是染上冠病而不求医，而且继续上班，就可能成为传播者。科学界目前仍不确定已接种疫苗者会不会成为传播者。