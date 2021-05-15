社论：移风易俗提升小贩中心公共卫生

国家环境局昨天（5月14日）宣布，从6月1日起，公众在小贩中心用餐后，必须清理用过的餐具和归还托盘，桌面上也不能留下纸巾和菜渣骨头等垃圾。这项规定会从今年第四季起逐步扩大到咖啡店和食阁。

该局于今年2月6日推出“保持桌面整洁运动”，至今有三个月。该局在文告中指出，自运动推行以来，所取得的进展乏善可陈，碗碟和托盘的归还率平均从运动前的33%提高到35%，仅仅提高两个百分点。这说明运动起不了多大作用。

在小贩中心用餐后，把碗碟或托盘拿到回收处，对绝大多数的人而言，应该是顺手之劳，为什么多数人偏偏不这么做呢？这明显是不为也，非不能也。也许就是一种习惯，但这种不良习惯经过多年来的公共教育和宣导，却无法改变，最终还是必须仰赖出台新条例，强制实行，真是令人遗憾。

环境局在去年底做了一项调查，约九成受访者认为食客在公共食肆用餐后应自己清理桌面及归还托盘和餐具，有76％的人表示他们多数时候都会这么做。不过，多数小贩中心的托盘归还率实际上仅达约三成。换言之，很多接受调查的人是言不由衷。更令人啼笑皆非的，是有47％受访者认为自己清理桌面将剥夺清洁工的工作机会。

毫无疑问，当局经过多番努力，包括推展公共教育之后，得到的结论是无法单靠人们的自发自觉达到提升小贩中心公共卫生的目的，就像当年推行清洁运动一样，还是必须有立法配合才行。而在冠病持续肆虐，社区病例死灰复燃，阻断措施火速收紧之际，顺势而为，也正合时机。

冠病疫情已经持续一年多，国人也因此经历了前所未有的防疫措施所带来的不便，然而，这一切似乎都无法改变许多人习以为常的某些不文明行为。在小贩中心、咖啡店等食肆用餐之后，留下满桌杯盘狼藉即扬长而去，被视为理所当然，这种不符合公共环境卫生的陋习，实在有必要配合防疫抗疫的需要革除。

强制归还碗碟、托盘和清理桌面如今已成定局，人们接下来有三个月的时间适应新措施的实行。从6月1日至8月31日，当局会通过安全距离大使、新加坡保洁运动大使、社区义工和环境局人员会在小贩中心提醒食客归还碗碟。当局也会在小贩中心安装更多托盘架。

执法行动从9月1日开始，涵盖全国111个小贩中心。到时，执法人员会先提醒留下餐盘的公众，若对方不听劝，初犯者将接获书面警告。第二次违例，销案罚款为300元，第三次则可被控上庭。一旦上庭，刑罚与乱丢垃圾相同，根据环境公共卫生法令，最高罚款金额可达2000元。除了小贩中心，环境局也会与新加坡食品局合作，从第四季开始陆续在私人咖啡店和食阁执法。

为确保新措施的顺利落实，所有小贩中心，以及随后的所有食肆，都须在硬件设施方面做好充分准备，如增设回收处和添加更多的回收架，让食客能轻易地在用餐后清理桌面，碗碟回收处也不致于因为拥挤而造成食客的不便。换言之，回收设备一定要齐全充分，员工的工作效率也必须配合新措施相应提高。

在强制措施落实后，清洁工友就可以省去一层收拾桌面的繁琐工作，但这不应成为清洁承包商削减人手的借口。反之，他们必须重新训练工友，加强回收处的阵容，并从其他地方提升小贩中心的整体清洁卫生水平。

新加坡的小贩美食远近驰名，小贩文化也成功申遗，现在是时候移风易俗，提升食客的文明行为，以及小贩中心的整体美好形象了。