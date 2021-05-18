社论：确保学校安全乃当务之急

政府在5月16日紧急宣布，所有学校从5月19日起实行居家学习。这是为了确保传染力更强且更容易感染孩童的冠状病毒新变种，不会攻陷至今仍然安全的学校。陈笃生医院、樟宜机场、补习中心等感染群的出现，表明新一波疫情的威胁不容小觑，配合更严格的第二阶段防疫措施，实行居家学习，目的也是为了进一步阻断病毒传播链。基于这次的经验，教育部或可强化作业程序，为日后可能再次实施的居家学习未雨绸缪。

孩子的安全必须是首要考量，因此除了学校，所有跟学生有关的校外活动如私营补习中心，乃至华社自助理事会等族群自助团体所举办的补习班，都一律停止实体活动。补习中心感染群的出现，一来意味着新变种病毒对孩童更具威胁，二来也表明学生群体可能还有潜在病例。因此，落实居家学习势在必行，以确保学校不会成为学生交叉感染的场合。根据这个逻辑，尽早停止实体课程或许是更好的做法。

新任教育部长陈振声在5月16日的记者会上解释，当局决定在5月19日而不是17日就落实居家学习，是为了让学校和家长有充足的时间沟通并做好相应安排。虽然在5月16日开始的“高警戒解封第二阶段”，规定居家上班为主要模式，一些家庭可能因为双亲都还必须外出工作，而需要时间安排如何照顾居家学习的孩子。教育部也表示，学校还是能灵活安排，允许少数有需要的孩子回校上课。

让人较为担忧的是昨天和今天的“窗口”，毕竟，如果我们假设学生群体中存在仍未检测出的病例，延迟两天才落实居家学习，有可能形成防疫漏洞。教育部从去年实行的居家学习已经累积了宝贵的经验，各校相信也完善了相应措施。所以，今后若再出现类似的情况，当局或许得采取更果断的做法，确保学校的安全。

诚如陈振声所言，居家学习不是最理想的方式，师生面对面的教学，同学之间的交流互动，才是最适宜的办法。因此，保持学校的安全和正常运作，是新加坡防疫的重要目标之一。这也是为何当局不把6月的学校假期提前的原因。让个别出现病例的学校居家学习，而其他学校照常运作，理应是长期的防疫原则，可是碰到突发状态，如眼下传染力异常强的新变种病毒，“一刀切”的做法或能起到釜底抽薪的作用。当然，这是非常情况下的非常做法，应当慎重。

此外，新上任的卫生部长王乙康透露，当局正考虑改变接种疫苗的策略，通过延长第二剂疫苗的注射日期，让更多国人，特别是儿童能尽早接种疫苗。根据已知的数据，新加坡目前所使用的辉瑞及莫德纳疫苗，在接种第一剂后就能够取得不错的防疫效果；同时，12岁以上的儿童也能安全接种。让更多居民接种第一剂疫苗，理论上能更快取得基本群体免疫，并间接让学生能够继续到校上课学习。但前提仍是疫苗的供应不能有拖延，而鉴于国际市场形势，这恰恰存在不确定因素。

新变种病毒的肆虐，让亚洲不少国家和地区原本稳定的疫情急转直下。这一现象的启示是，冠病疫情确实是一场马拉松赛，民众必须做好长期应对的准备，保持耐心和信心，以免防疫疲劳导致的疏失让前功尽弃。同时，我们也必须尽量保持经济和社会生活正常运转，包括下一代人的教育。这要求我们得根据形势变化和最新的证据，当机立断调整应对策略，就如目前实施的高警戒第二阶段措施和居家学习要求。出于阻断病毒传播链的考虑，家长在安排孩子于6月假期的活动时，或许也要费一番心思。