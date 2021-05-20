社论：遏制社区感染加速接种第一针

本地未有关联的冠病社区病例，前天新增11起，连续三天呈双位数。昨天新增34起社区病例中，四起属无关联。

截至18日的过去一周共有48起无关联病例，比起前一周的10起多出四倍。社区病例包括各年龄层，我们必须提高警惕。

变异毒株的入侵，使我国疫情又告紧张。本月16日开始，至6月13日的“高警戒解封第二阶段”，能否及时遏制疫情的恶化，目前还是充满变数。

我们不能光等待形势的自然好转，抗疫跨部门工作小组已调整全民接种疫苗的进度，拉长接种第一剂与第二剂的间隔，让更多人提早取得第一剂疫苗的保护。

最近的疫情难免动摇了部分国人对疫苗的信心，他们质疑疫苗的保护功能。其实，若不是我国已优先为前线医护人员和年长者接种疫苗，今天我们可能面对变种毒株的更严重威胁。

我国已启动接种的辉瑞—BioNTech与莫德纳疫苗的首剂防护功能达80%，当局对这两种疫苗效能信心十足。美国最新的实验室研究也证实，辉瑞和莫德纳疫苗对在印度发现的变种毒株B1617和B1618都有效。

截至17日，本地近200万人接种了首剂疫苗，其中超过140万人完成了两剂注射。

已预约接种第二剂的国人也可要求延迟接种，以协助推广疫苗覆盖范围。预计至8月初，全国470万人口将至少接种一剂疫苗。

最近社区感染扩大至几所学校，为学生接种第一剂成了当务之急。我国冠病疫苗专家团已同意把12岁至15岁的青少年纳入疫苗覆盖范围内，为他们提早接种第一剂辉瑞疫苗。

英国是最先延迟第二剂疫苗接种的国家，它让更多人接种第一剂疫苗的策略已起到显著缓和疫情的作用。之后，有不少欧洲国家跟进仿效。

根据卫生部的临床试验显示，接种第二剂的时间从三到四周延迟到六到八周，仍可保持强劲的疫苗功能。

国人可以放心的是，由于我国未雨绸缪，所订购的疫苗足以让全民获得两剂接种。

中国科兴疫苗迟迟未获准使用，深受国人关注。当局还在等待所要求的数据，并同时参考其他国家使用科兴疫苗的情况，世界卫生组织也可能于近期决定是否把科兴疫苗列入紧急使用的名单。

部分国人对于使用传统免疫科技的科兴灭活疫苗更为放心，把它当作另一个选择。

传播力更强的变种毒株提高了传染风险，国人必须更认真对待日常的防疫措施，即使已经接种了疫苗的人也不可轻忽。如戴口罩可减低飞沫传播的危险，是最基本个人保护。

市面上的口罩产品，不少以花样和颜色取悦消费者，但可能缺乏足够防护功能，一般可重复使用的布质口罩也必须有好的过滤，否则没有多大的实际作用。

我国必须提高国人对口罩功能的认识，不应以戴花俏有趣的口罩当作时尚，而忽略了戴口罩的基本作用在于保护自己和别人。

医用的N95口罩一般只供前线的医护人员使用，但风险高的场合也可鼓励公众使用。

我国已具备生产口罩过滤片的能力，具有过滤功能的口罩市面上供应充足。

另一方面，戴口罩的方式必须正确，但人们把口罩拉到鼻下的情形还是很常见。

美国一些城市每当疫情一放松便准许人们摘下口罩，联邦政府的防疫当局也允许已接种者不戴口罩和保持安全距离，这都会面对一定的风险，不足效尤。

当全球疫情仍在吃紧的形势下，除了尽快打疫苗，正确地使用有保护功能的口罩，还必须长时期成为新加坡人的生活习惯。