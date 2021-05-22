社论：世界不合作疫情难消除

社论 2021年5月22日

原定下个月和8月在我国举行的两个大型国际会议，第19届香格里拉对话（香会）和世界经济论坛特别年会，过去几天相继宣布取消，确实令人深感遗憾和惋惜。这也给彭博创新经济论坛能否如期在11月举行带来了不确定感。

这几个国际会议之所以会选择在我国举行，主要是一段时间以来我国的冠病疫情控制得很好，因此给会议主办方足够的信心。我国也提出具体方案，铆足全力，积极筹备。但所付出的努力都在顷刻间付诸东流。香会的取消尤其可惜，因为距离6月4日的开幕日只差不到两周时间。

其实，直到5月17日，国防部在答复媒体询问时说，主办方英国智库国际战略研究所（IISS）已通知我国政府，该机构将致力于在6月初，在本地举行这场国际安全对话会，岂料几天后却发生变化。世界经济论坛主办方则是在同一天宣布取消会议。

一切都是由于全球疫情的突然恶化。没人料到，世界最大的疫苗生产国印度会一下子变成世界疫情最严重的地方，也因此改变了整个世界的抗疫形势。正如我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰前天线上参与日本经济新闻社（Nikkei）主办的第26届“亚洲的未来”国际会议时所指出的，人类与冠病病毒的斗争已经来到关键的路口，接下来的重点在于如何控制疫情，同时避免对经济造成太大的伤害。

他指出，世界正面对最大的一波疫情，如果全球不加强合作遏制病毒，人们就会陷入恶性循环，一波又一波无休止的感染，而每一波都有可能出现更致命的毒株，破坏现有抗疫措施和疫苗的有效性，迫使各国不得不再采取阻断措施，导致新的破坏。由于疫情空前严重，世界迫切须要加速疫苗的生产和分配。他表示，期待看到美国和中国在对抗冠病方面有更密切合作，展现更强的国际领导能力，为疫后经济复苏努力。

冠病疫情在全球肆虐已经进入第二年。当前世界的抗疫形势之所以如此严峻，与大国欠缺应有的虔诚合作有很大的关系。更令人遗憾的是，世界第一和第二大经济体——美国和中国，此时此刻仍然无法以人类的共同福祉为怀，把许多宝贵的资源浪费在无谓的博弈上。

中国已宣布把疫苗当作世界公共产品，这是值得赞许之举。美国在拜登总统上台后，加速疫苗生产和接种，如今也已囤积了超出本国所需的疫苗，大可在此紧要时刻，解除对疫苗原料的出口管制，并把多余的疫苗分配给急需的穷国。如果两国能进一步在疫苗生产方面合作，世界就有望更快脱离疫苗短缺的窘境。

面对疫情，无人能够独善其身，道理甚明，然而，短期内中美在抗疫上合作的可能性看来不大。这是因为拜登面对国内政治极大的压力，压制中国又已成为国会民主共和两党的共识，不太可能改变。中国方面，今年则是中共建党百年的大庆之年，绝不可能向外来压力示弱。因此，短期内世界冠病疫情受控制的希望甚微。

当然，我们还是期望其他富裕和发达国家能本着人道主义，在全球冠病疫苗获取机制（COVAX）框架下，尽力为各国争取疫苗。目前这个机制已为超过120个国家争取到6700万剂的疫苗供应，但距离年底之前分发20亿剂的目标还很遥远。

总的来看，世界疫情形势至少在今年内的前景并不乐观。作为一个开放型的小经济体，我国难免遭受池鱼之殃，经济复苏势头恐怕又要受挫。近日来，我国疫情也出现反复，防疫出现缺口，社区病例和感染群又一次反弹，同样令人遗憾。面对新的不确定性和恶劣的外部环境，国人确实须要提高警惕，严格遵守各种限制措施，既确保自身和家人的安全，也帮助当局尽快控制疫情。