社论：及时应变灵活防疫

继后港的一座组屋后，白沙的另一座组屋的所有居民，前天也收到强制检测冠病的要求。这个本地控制疫情的新做法，一方面显示新变种病毒的传染力不容低估，另一方面也是一种因时制宜，不断调整防疫策略的灵活应变办法。两座组屋相继出现多起确诊病例，以及西部两座大商场因发现新确诊病例，宣布停业两周消毒，表明社区感染的威胁突出，民众必须提高警惕，配合防疫需要阻断传播链，尽量减少社交活动。

樟宜机场感染群人数迅速突破百人，以及一所学校在居家学习前的一天出现校内感染，说明新变种病毒无孔不入的传播力。为了因应这一新形势，我国的防疫措施也在持续变动。但是，万变不离其宗，防疫的目的，一是确保不会暴发大规模感染，压垮医疗体系；二是保护高危群体，把冠病死亡率维持在最低水平；三是尽可能维持正常的经济乃至社会活动，在保生命之际也保生计。

加强冠病检测是避免新增感染群，及阻止现有感染群扩大的有效手段。这是为何后港与白沙两座组屋的居民，以及曾经到过确诊病例活动地点的民众被要求检测的原因。及早发现及早隔离，就能及早阻断病毒的扩散，确保医疗体系有余力继续为全民提供日常的其他服务。所以从5月20日开始，从风险极高地区或国家入境我国的旅客，除了接受较准确的聚合酶链式反应检测，也得通过快速抗原检测。属于高危职务的一线人员，也须经常接受这两种检测，确保没有漏网之鱼。

此外，当局也把注射第二剂疫苗的间隔时期，从目前的三到四周，延长至六到八周，以便有更多民众能更快接种第一剂疫苗，特别是为12岁以上的孩童接种。这么做的目的是可以更早实现全社会的集体免疫，为国门保持开放提供必要条件，二来也可以强化学校的安全，让正常的学习生活不受干扰。属于第一线必要服务的学校教职员，此前已经大多完成两剂疫苗接种。一旦学生也获得疫苗的保护，就能大幅提高校园的防疫安全水平。

在防止社区出现新感染群之外，另一个值得关心的新领域是家庭感染。卫生部长王乙康昨天在面簿贴文中，就指出近期病例的很大比例，来自于家庭成员之间的传染。他呼吁居民一旦发现身体不适，须尽快就医。基于同样的原因，当局也呼吁女佣避免在周末外出群聚。在时隔多日之后，客工宿舍昨天再出现一起病例。经历了去年的惨痛教训，相信当局已经做好准备，快速防止客工宿舍暴发感染群。

近日有民众呼吁当局干脆启动第二轮阻断措施，以便一劳永逸地阻绝这一波来势汹汹的疫情。阻断措施必须当作防疫的最终杀手锏，不能轻易使用。这主要还是基于保生计的考虑。对于能够居家上班，收入不受影响的国人，阻断措施似乎是简单而有效的做法，但是对于那些无法居家上班的居民，如小贩、邻里店铺、德士司机，乃至整个零售业、餐饮业，阻断措施的冲击可能是毁灭性的；就算有政府的津贴补助，也未必能让他们维持生计。

况且，从目前的情势判断，疫情还没有达到失控而必须采取激烈手段的地步。跟去年相比，当局的检测能力已经大为提高，可以更快地筛查出潜在病例。同时，对于潜在感染群的追踪能力，也因为强制采用合力追踪而更为有效。配合疫苗接种策略的转变，新加坡取得群体免疫的日期或大为提前。从另一个方面看，阻断措施不仅成本高昂，更非长久之计，如果仅依靠阻断措施而没有打造与练就多种多样的灵活抗疫手段，一旦阻断措施取消，病毒依然会趁虚而入。

所有这些都意味着，在现阶段采取针对特定地点的筛查与阻断的灵活防疫做法，还是比较切合实际情况。最关键的还是民众的配合，大家尽力减少人际接触，就能阻断传播链，让新加坡更快渡过这个难关。