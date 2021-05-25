社论：关系恶化让中欧投资协定受阻

欧洲议会5月20日以599票赞成、30票反对和58票弃权，表决通过冻结审议中欧投资协定，直到中国解除对欧洲联盟政治人物的制裁为止，而北京回应说中方实施反制措施，是对欧盟搞单边制裁对抗作出的正当回应，让人对协定的结局不感乐观。

这项决议对中国和欧盟谈了七年，终于在去年12月末谈成的投资协定的付诸实施构成重大打击。根据原定时间表，欧洲议会将在今年底完成协定的文本审议，并在明年法国担任欧盟轮值主席国期间正式通过。但协定的审议已被冻结，协定的生效日期将遥遥无期。

因香港选举改革和新疆人权等问题，欧盟在3月对中国官员实施制裁，中国则以相同制裁方式回应，中欧关系迅速降温，连带导致该协定进展停滞不前。

欧盟委员会执行副主席兼贸易专员瓦尔迪斯·东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），在5月4日证实暂停推动中欧投资协定核准的消息时指出，协定最终能否核准，取决于中欧关系整体发展。

这一僵局对中国和欧盟来说都是挫折，中国将无法如愿“拉拢”欧洲，减少中美冲突的压力；而欧洲则无法取得在中国的进一步经济利益。

中欧赶在2020年结束前完成协定的谈判，中国舆论当时将此视为“外交胜利”，为能与欧洲打开更宽广合作大门有所期望，但也对协定的审议过程持观望态度。随后欧盟与美国、英国和加拿大联手，以在新疆践踏人权的指控为由制裁中国官员，这是自六四事件以来欧盟首次对中国实施制裁，中国则对欧盟政界人士、学者和研究机构实施反制裁。

中国如果希望欧盟27国政府齐心批准该协定，并确保协定最终得以执行，必须保持沟通合作及改善外交手腕，否则七年努力恐成泡影。此外，德国将在今年9月26日举行联邦议院选举，而法国总统选举第一轮投票将于明年4月8日至23日举行。一般认为，欧洲选民对中国的不信任与日俱增，碍于选票压力，政治人物也就难以对中国做出妥协，更关键的是，胜选者在政治态度上可能对中国更为强硬。

几乎所有欧盟成员国，都和中国签有双边贸易协定，多年以来，市场准入和投资利益是受到一定程度的保护的。但这份整体的、涵盖范围更广的中欧贸易协定，仍有其价值——包括在环境和劳工方面设置了额外的条款。因此协定触礁，无益于欧盟推进它所追求的更开放和公平性贸易议程。

至于中国，除了地缘政治上的获益，原本希望该协定也能成为扩大对外开放的另一个里程碑，但如今与欧盟互相制裁，口水战不断，已是事与愿违。更有甚者，还可能影响到其他原本可以合作的层面，例如气候应对、抗击疫情，以及数码经济领域的拓展等等。

另一方面，迅速恶化的政治气候，也促使欧盟采取行动在一些关键产品领域，制定策略减少对中国及其他外国供应商的依赖，确保欧盟工业具竞争力及弹性，因此，中国有形无形的损失不少。

中国一直寻求加强与世界主要经济体及区域组织的经贸联系，不久前签署全球最大自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并表示将积极考虑加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），如今在最关键的中欧投资协定上遇到挫败实属可惜。从根源上说，除了欧洲各国的政治和选举现实，以及欧洲人把价值凌驾经济利益之上外，中国自身的立场和姿态，是否须要调整，也值得重新深刻审视。