社论：疫情变数多买房须审慎

2021年5月26日

冠病疫情导致人心惶惶，但是却没有浇息人们买房的热情。今年第一季度，市区重建局私宅价格指数与上一季环比上升了3.3%，而年比则上升6.6%。同期，建屋局组屋转售价格指数环比上升3%，而年比则上升8.1%；其中，单在第一季度以百万元转手的组屋就达53个单位，因此今年全年的百万元转售组屋单位将很可能刷新去年全年创下的82个单位的纪录。

除了价格之外，私宅销售以及组屋转售的数量也显著上升。今年第一季度，新私宅以及转售私宅达8100个单位，而转售组屋达7581个单位。相比较之下，去年全年私宅销售与组屋转售分别达2万909个单位以及2万4748个单位。这些数据显示，买房热情的势头若持续，今年我国房地产市场的价格与销售数量将激增。

在冠病疫情以及经济复苏充满变数之际，炽热的房地产市场引起政府的关注。前天，国家发展部长李智陞在一家房地产代理公司的线上商业论坛上表示，他希望房屋经纪鼓励客户在买房或租房时，谨慎考量资金的预算和长远计划。他指出，目前的利率可能看起来很有吸引力，但经济形势仍不确定，而买房是一项长期承担，也是许多新加坡人一生中最大的投资之一。

其实，早在今年1月，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰以及李智陞，已分别在不同场合表示，政府密切关注房地产市场走势，必要时会调整政策。接着，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在出席新加坡产业发展商公会新春活动时，也提醒本地发展商在投标地段时应保持专业、负责任和谨慎的态度，不要激起楼市的过热情绪。

然而，言者谆谆，听者藐藐。

在全球资金泛滥以及超低利率的环境下，房地产市场不受疫情以及经济复苏的不确定性影响而蓬勃发展。这不仅是新加坡，也是全球的普遍现象。其实，疫情间接推动了房地产市场的发展。疫情期间，全球多个国家推出庞大的财政刺激配套，为市场注入大量资金，其中不少流入资产市场，包括股市与楼市。另一方面，人们宅在家中减少了可支配开支的花费，如旅游与购物，而把钱投入资产市场以求取较高的收益。

在新加坡，政府每年提供大量的组屋供应，是稳定房地产市场的压舱石。然而，疫情迫使政府收紧边境管制，加剧了建筑业人力短缺的问题，也使预购组屋的竣工日期一再展延。一些组屋申请者转向转售市场或是私宅市场，带动了房地产市场的发展。另一方面，新加坡是财富管理中心，不少外国买家涌入本地房地产市场。虽说外国买家主要集中在优质洋房或豪华公寓，但是房地产市场环环相扣，在供需以及价格方面相互影响。

政府多次强调，“在必要时”会调整政策，以确保房地产市场的稳定。上个月底，本地发展商城市发展主席郭令明在股东大会上表示，若房价继续上涨，政府可能推出更多降温措施。吊诡的是，降温措施的传言反而成为一些房屋经纪哄抬价格的手段。一些潜在买家唯恐新的降温措施出台，迫不及待地进场买房。

我国的经济复苏目前还没有回到疫情前的水平，因此房地产降温措施若再度收紧，将使经济雪上加霜。政府至今主要是通过劝导以及提醒的方式，来确保房地产市场的稳定。理论上，发展商、房屋经纪以及买房者若也能从大局着眼，将能避免房地产降温措施的进一步收紧，成为自我实现的预言。

不过，发展商以及房屋经纪都有各自的商业利益，因此买房者在做出决定前，应严守“买者自慎”的原则，避免受情绪的驱使而做出错误的决定。

随着经济的复苏以及通胀预期，房地产抵押贷款利率很可能回升。疫情的持续也可能导致更多企业倒闭以及工作流失。买房者在财务规划方面，应该预留较大的回旋空间，并避免过度举债。虽说这是老生常谈，但是在疫情以及经济复苏高度不确定的情况下，政府警惕买房者既适时更具有现实的意义。