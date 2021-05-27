社论：变种病毒肆虐全球更须合作抗疫

冠病变种毒株B117、B1351、B1427、B1429、P1、B1617、N501Y等已在许多国家传开，而最早于去年10月在印度出现的B1617变种病毒，被认为是导致印度确诊病例呈爆炸式增长的原因之一，现在已蔓延近50个国家和地区，并衍生出三种传染性更强的子变种病毒（B16171，B16172和B16173）。

新病毒向更远处传播，让更多人感染到，我国也不例外。跨部门抗疫工作小组联合主席黄循财日前说，越来越多证据显示，新的变异毒株能够通过气溶胶颗粒传播，这意味我们之前所采取的防范措施，可能不足以防止冠病病毒传播。

卫生部因此日前调整口罩使用的指导原则，建议所有民众在户外应戴过滤保护功能高的口罩，包括目前市面上可买到的手术口罩，而民众应确保可重复使用的口罩，至少有两层布料或能加上过滤布。

变异毒株传染性较强，也可能更具免疫逃逸能力，使到患者病况更严重、需更长时间康复，这加剧了医疗体系的压力，以及疫情防范的难度，不少国家出现变种病毒后，新一波疫情汹涌而至。

世界卫生组织列出七个令人关注的变种毒株，特征是更具传播力，造成更严重疾病的风险，可能是以往毒株的几倍，延迟就医将增加病毒传播风险。要应对在我国出现的B16171和B16172变种毒株，必须加快推动民众接种疫苗，感染变异毒株者到过的场所也必须彻底消毒。

为了防御飞沫传染，本地医院迅速改善病房的通风系统，政府前日也就如何改善建筑物内的空气流通和室内空气质量提出指导原则，强烈建议大楼和设施业者遵循。

冠病大流行还会延续一段很长时间，一些国家正在经历感染高峰，确诊数字仍在飙升，许多国家未推展疫苗接种，形势更为严峻，而全球疫苗分配严重不均，也加重各国应对疫情的挑战。世卫组织总干事谭德塞17日在冠病例行发布会上呼吁，各国应加快对病毒展开基因测序，从而追踪变异病毒。

未来涌现的新变种病毒可能更具传染性，科学家必须尽快进行研究，包括可能引起的疾病、传播范围、会如何影响疫苗和检测的有效性等等。

经过一年多的抗疫路程，我国已采取多重的隔离和社会防治措施，不断增加检测和追踪能力，疫苗接种计划也快速推展，但最近樟宜机场、陈笃生医院仍暴发大面积感染，一些商场、补习中心和组屋也出现感染群，足见新病毒带来的风险绝对不容小觑。

与一年多前比较，变种病毒现在已进入本地社区，我们面对的可以说是一种新的流行病，这个对手不断发生变异，更不容易对付，大家必须做好打一场新战役的心理准备。

本地专家也已发出警告，在每天的通报中，没有关联的病例一直出现，意即有许多隐形病患正在社区走动，这促使政府采取更严格的控制人流措施，国人则必须采取更多举措来防范，包括尽量待在家中，没事不要外出，甚至建立自身的“小泡泡”——即社交安全区，避免同“泡泡”以外的人群接触。

面对感染变种病毒数字激增趋势，全球必须加速研究这些变异毒株，以进一步了解如何控制其传播，同时必须协助出现变种病毒的国家加快疫苗接种计划，以截断新变种病毒的出现；富国和药剂公司则必须加快和扩大疫苗这个目前最急需的公共产品的生产，缩小各国特别是发展中国家在获取疫苗方面的巨大差距。

国际必须真诚合作抗击冠病大流行，切断传播链阻挡疫情扩散，尽快让民众的生活回归正常，解救更多性命。此时此刻继续搞所谓疫苗民族主义，或者只想着利用疫苗争取经济利益和地缘政治优势，人类将无望战胜冠病这个共同敌人，而苦难延续到了最后，自私者也将自食恶果。