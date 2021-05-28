社论：马国疫情危机重重

邻国马来西亚新一波冠病疫情从4月开始恶化，单日新增确诊病例不断上升，5月25日突破7000起，昨天达7857起，是疫情暴发以来的最高纪录。

当地舆论指疫情恶化跟学校开课、佳节来临、防疫措施松懈、没有及时追踪密切接触者有很大的关系。马国经济依赖制造业，工厂难以停产；中小企业对数码科技投资不足，员工不容易居家办公。此外，防疫措施有漏洞和执法力度不足，加上民众出现防疫疲劳，使得疫情恶化。

马国疫情之深重，堪比印度。根据约翰斯·霍普金斯大学5月21日的全球冠病数据，马国每天每100万人之中，就有200.61起确诊病例，高于印度的186.45起和美国的85.62起。根据中国工程院院士钟南山团队的《全球新型冠状病毒疫情科学预测系统（公测版）》预测，马国疫情会继续恶化，从6月初至7月底每日平均增加9900多起病例，7月底总病例可能破100万起。

确诊人数大增，给医疗体系带来巨大压力。马国各州医院的加护病房已不胜负荷，不仅床位吃紧，医护人员也不足。马国卫生部5月中计划增加20%的加护病房床位，从现有的734张增加到870张。如今全国已有771名重症患者住进加护病房，床位的增加还得加快。另外，截至5月15日，全马共有6725名医护人员确诊，其中五人不幸身亡。疫情不见好转，医院几乎爆满，医护人员不足，又得长时间工作和面对冠病传播的威胁，身心俱疲。

国盟政府逐步收紧防疫措施，但没有全面停工停产，引发人民公正党主席安华指责首相慕尤丁为维系政权，不惜让冠病疫情持续，借此延长将在8月31日到期的紧急状态令。慕尤丁曾多次承诺，一旦疫情结束，就建议国家元首结束紧急状态令并举行大选。如果形势按照专家的预测发展，马国确实很难在8月底之前控制住疫情，解除紧急状态令。前首相马哈迪则认为，大选应该等到这届国会于2023年届满后才举行，因为选举必将加重疫情。

其实，慕尤丁政府之所以无法毅然封城抗疫，更多是有心无力。去年的行管令显然已伤及马国国库，若再次全面停工停产，政府已无多少财政资源再派钱助人民和企业渡过难关。疫情暴发以来，马国已拨款6620亿令吉（约1931亿新元）应对疫情，包括3400亿令吉的各种刺激和援助配套，以及3220亿令吉的各类拨款。这对发展中国家来说是沉重的负担。

慕尤丁日前就坦言，若再次封城，复苏经济的成本将高达5000亿令吉。财政部长扎夫鲁也说，关停所有经济领域，可能造成超过100万人失业。

另外，马国近年来担负沉重的债务，也制约了政府的选项。截至2020年，马国政府的负债高达1.26万亿令吉（约4100亿新元），占国内生产总值的89.2%。政府举债几近法定上限的60%，因此也没有多少额外举债的空间。

马国疫情深重，还同时受困于多年来的政治、财政难题，环环相扣，解套不易。但显然，眼下最急迫和优先的，还是围堵病毒，保护民众的健康。当中，又以加快疫苗接种速度，尽早实现群体免疫为重中之重。

马国和我国一衣带水，无论地理或心理上，都互相贴近。经济上，两国有很深的相互依赖联系，我国是马国第二大投资来源国，马国是我国的主要粮食来源地，也为本地企业提供了急需的人力资源；民间交流上更是绵绵不绝，我们有很多的永久居民来自彼岸，很多国人有亲人朋友在马国生活，当地疫情恶化让许多国人感到难过和无助。我们祈愿马国能顺利走过这一险关，尽快把疫情压下，当然更希望两国人民都能彻底摆脱疫情，让新柔长堤恢复昔日的熙来攘往，物流繁忙。