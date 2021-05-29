社论：谴责战机迫降客机的恐怖行径

社论 2021年5月29日

本月23日新加坡时间下午5时许，一架爱尔兰瑞安航空公司的航班从希腊首都雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯途中，在白罗斯上空被一架米格29战斗机拦截，紧急降落在首都明斯克机场。白罗斯政府声称是接获炸弹恐吓，事实上是要逮捕机上一名流亡国外的异议分子普罗塔塞维奇（26岁），以及与他同机的俄罗斯籍女友。

普罗塔塞维奇是白罗斯总统卢卡申科的公开批评者，2019年自我流亡波兰，后来移居立陶宛首都维尔纽斯。当天他和女友从希腊首都雅典起飞，原本是要回去立陶宛。白罗斯媒体报道，派战机拦截客机的命令，是卢卡申科亲自下达的。这位白国的政治强人显然早已处心积虑，非要把这个他视为眼中钉的异议者逮到手不可。

去年，白罗斯就以极端主义罪名通缉普罗塔塞维奇，指控他组织大规模暴动和煽动社会仇恨。普罗塔塞维奇否认这些指控。但在他被捕后，白国政府所播放的简短视频显示他对着镜头“承认”策划反政府示威，看来性命堪虞。

但更加引发国际社会哗然的，还是白罗斯政府随意派战机拦截外国客机的行径。说白了，这就是一次高空的绑架行动，而且，为了绑架一个人，把全机其他的无辜者都当作人质。因此，说它是恐怖行径也不为过。

一个政府为了抓捕一名异议分子，不惜出动战斗机拦截在高空飞行的他国客机，置机上所有乘客的安全于不顾，也无视国际民航规则，无法无天，实应受到国际社会的一致反对、严厉谴责和必要的制裁。

根据报道，客机原本只差两分钟就飞入立陶宛领空，机上有120名乘客，虽然他们在经过约七小时耽搁后续程到达目的地，但却已受到根本不该有的惊吓。唯一值得庆幸的，是客机在被迫降过程中没有发生不幸意外。但这完全不能成为世界纵容或轻易放过白罗斯政府的理由。

毫无疑问，白罗斯政府的行为一举破坏了整个世界航空服务赖以安全运作的准则。世界各地的航空公司在顷刻间发现，白罗斯领空已经成了可怕的雷区，毫无安全可言，也难怪包括新航在内的几乎所有航班，在事件发生后都紧急改变航线，不敢再飞越该国领空。

但国际社会对白罗斯还须采取进一步的惩戒措施才行，否则这种恶行将成为可怕的先例。小小白罗斯可以如此为所欲为，那么那些被视为流氓或恶霸的国家就可以更加胆大妄为了。应该采取哪些制裁行动，还须各国进行商讨并达致共识，最重要的是必须能做到有效吓阻其他政府有样学样。

正如爱尔兰外长科维尼所说的，欧盟必须给出非常明确的反应，“否则我们就是在发出完全错误的信号。”欧盟领导人周一在布鲁塞尔开会后，已决定对白罗斯关闭天空，禁止所有该国航班入境，同时指示所有欧洲航班不再飞越白罗斯领空。欧盟接下来还将出台新的制裁措施。

联合国国际民航组织当然也有必要尽快商讨此事，虽然它无法采取什么实际的制裁行动。但世界各国必须在这个时候发出正确的信息，维护基于规则的世界秩序。自1944年成立以来，各国通过国际民航组织采纳了1万2000多项标准和做法，世界航空秩序建基于这些标准和做法，不容任何政府肆意破坏。