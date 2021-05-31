社论：疫情严峻台湾须全力团结抗疫

2021年5月31日

台湾在防治冠状病毒疫情上，曾经被誉为全球典范之一，但自今年5月15日新增185起社区感染病例后，连续16天本土病例破百，截至昨天累计死亡人数已增至110个。虽然疫情形势面临险境，台湾中央流行疫情指挥中心还不准备实施全面封锁。

冠状病毒疫情全球暴发以来，台湾一直成功阻挡病毒入侵，2020年4月至12月连续八个月没有本土感染病例，让台湾对抗疫工作取得的成效引以为傲，还得到全球赞誉。但自2021年4月底、5月初以来，台湾“防疫神话”在短短数周内破灭。

这一波疫情来得又急又猛，本土感染病例持续增加，台湾政府措手不及。

为了因应社区病例突然上升，台湾已实施并延长了第三级防疫警戒至6月14日，距离全面封城的第四级警戒只差一步。令人担忧的是，台湾患者重症率偏高达11%，近500个，死亡人数恐怕还会再攀升。

台湾当前的疫苗接种率不到1%，导致这个防疫模范生的防疫条件远远落后于世界上许多国家与地区。个中原因，不能不提由于之前疫情一直控制得当，导致民进党政府对疫情判断过于自信，没有在海外疫苗处于研发阶段就预先订购，待疫苗面世之后，也没有积极洽购，只把希望寄托在自产疫苗上。

在自产疫苗还未面世之前，疫情已经先一步入侵岛上，进口疫苗成了蓝绿营口水仗的议题，抢夺政治利益凌驾于防疫工作之上。台湾总统蔡英文和副总统赖清德至今未公开接种疫苗，据分析是要等到自产疫苗面世，公开带头施打做政治宣传，以提振民众对自产疫苗的信心。

台湾政府后来亡羊补牢，向阿斯利康和莫德纳订购疫苗，阿斯利康70多万剂已运达，莫德纳的15万剂于28日运达，但对于有2300万人口的台湾而言，只是杯水车薪。日本政府考虑供应阿斯利康疫苗给台湾，最快6月才能供应。根据日本媒体的分析，日本向台湾提供疫苗有其动机，希望能在政治上起到抗衡中国大陆的作用。

台湾当前的艰难抗疫已成美中台博弈新舞台，购买德国BioNTech（简称BNT）疫苗面对阻碍：上海复星早已拿下BNT疫苗在包括大陆和港澳台等地大中华地区的独家代理权，台湾若要BNT疫苗必须通过上海复星买，民进党政府基于政治因素不愿这么做，于是绕开上海复星去跟德国原厂谈，但进展不顺，而蔡英文也把采购BNT疫苗受阻的矛头指向中国大陆，指因大陆介入而无法签约。

在岛内，对外购买疫苗还涉及中央与地方权限争夺战，国民党执政的地方县市一再向中央施压，要求开放让地方自行向中国大陆进口疫苗，对民进党形成压力。在巨大的抗疫压力下，中央政府与地方的摩擦屡见不鲜。

台湾亿万富豪郭台铭表示能买500万剂BNT疫苗从德国直接空运到台湾，国际佛光会也准备进口美国强生药厂20万至50万剂疫苗，但就像之前面对县政府喊话，蔡英文清楚表示，购买疫苗需要通过中央统筹，台湾民间拟自购疫苗救人仍将因政策而受阻。

因此前应对疫情过于掉以轻心，台湾现在自尝恶果，预订疫苗遥遥无期，数量也远远不够，即使获得其他国家及时供应，也需要时间及动员大批医疗人员开展疫苗接种工作，其实是远水救不了近火。台湾疫情正处在严峻时刻，如果未来两周仍无法将疫情控制下来，恐将无可避免必须进入全面封锁阶段。

在此争分夺秒的关键时刻，各方尤须放下多方面的歧见与争斗，当前还有十分紧要的事项，包括大力提升检测的量能与效率、实行轻重症的分流制度、建立各种预案等；内外政治多纷扰，更须以人民的生命健康为首念。