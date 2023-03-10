社论：抗疫关键在国家整体应变能力

政府在星期三（3月8日）发布《新加坡应对冠病白皮书》，是一项举世罕见的举动。在饱经冠病疫情蹂躏三年之后，世界各国的政府为了复苏和提振经济，已经无暇他顾，只希望冠病就此消失，把痛苦忘却。但我国政府却选择直面三年抗疫经验，检讨各项措施的得与失，并总结经验和教训，这是透明和问责治理的具体表现。

白皮书检讨新加坡抗疫历程中可取与不足之处，可取的包括推行疫苗接种、保持供应链畅通、全国互信程度高，不足之处比如对客工宿舍疫情的处理，以及在实施安全管理措施上不够灵活等。亲身经历疫情的国人，对这一切应该都心里有数。白皮书如实陈述，既还原了我国抗疫的真实过程，也有重新凝聚国民共识，激励士气奋勇向前的作用。

从客观数据和指标来看，新加坡的抗疫总体成效是应该受到肯定的。比如冠病死亡率是0.1%，属于最低的国家之一，世界各国平均死亡率为1%；疫苗接种率也名列前茅；我国是率先迈入与病毒共存的国家之一。国际资本在疫后大量进驻，反映外界对新加坡抗疫成绩的肯定。

白皮书内容分两部分：一是经验总结，检讨抗疫的各种措施的得与失；二是吸取教训，归纳可资未来应对新疫情参考的做法。一个极其重要的总结是：不能把这些总结当作应死守的教条，灵活应变才是硬道理。

冠病的传染和沙斯迥异，未来可能出现的新病毒，又可能和冠病截然不同。所以，政府弥补这次危机所暴露的各种短板所应做的，是加固所有防疫基础设施。此外，在未来病毒无法预测的情况下，专设前瞻规划团队，探讨各种假设情境，为未来可能出现的疫情做好准备。

整体来看，我国抗疫之所以相对成功，一是有足够的应变和应急能力；二是社会整体有足够的韧性。应变能力反映的主要是政府的治理能力，应急能力反映的是国家的财力；社会韧性反映的则是国民的凝聚力。

正如白皮书所指出的，抗疫的开始阶段，对病毒的性质出现误判，在管控客工宿舍疫情方面也出现了疏漏，差点酿成巨大灾难。所幸政府最终拿出新的对策，并调动各方面的力量，稳住阵脚，这大大地考验了它的应变能力，也说明政府治理能力的重要性。

三年抗疫过程中，政府为保人命、保就业、保经济，史无前例地推出几个追加预算案应急，抗疫总额达到723亿元，也罕见地动用了国家储备金。这说明我国继续奉行审慎的财政政策以及充实国家储备金的重要性。冠病疫情成了压垮好些政府财政的最后一根稻草，如斯里兰卡因此破产，许多政府不得不大量举债。新加坡是少数有足够“余粮”过冬的国家之一，这说明政府财政积谷防饥和不寅吃卯粮的重要性。

至于社会整体的韧性和凝聚力，主要是源自人民与政府的互信。政府长期以来的治理能力和政绩赢得人民的信任。社会没有因存在各种尖锐矛盾和断层线产生分化，面对危机时没有像其他国家出现大分裂，无法齐心抗疫，而是表现强大的韧性。这说明防止社会因贫富不均、意识形态分歧等问题出现分化的重要性。

另一个互信的基础是有效的沟通。冠病期间，网络上各种虚假消息泛滥，政府有效的沟通，及时传达各种相关信息和打击假新闻，有效防止各种阴谋论蛊惑人心，如动摇对接种疫苗的信心等。这也凸显了传统主流媒体（包括网络版）传递真实信息的重要性。

国会将于本月底辩论白皮书。我们希望这场辩论能以总结经验，吸取教训，凝聚共识，鼓舞全民士气，迎向未来为出发点，并共谋加强国家整体的应变能力和社会韧性，因为这才是应对不可知未来和可能出现的新危机的关键所在。