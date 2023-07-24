社论：职总平价莫忘初心

职总平价7月22日举办成立50周年晚宴，李显龙总理以主宾身份发言时说，职总平价的使命是让民众以实惠价格买到基本必需品，由此稳定人心，并且相信它会牢记当初成立时的使命。这半个世纪以来，职总平价跟着国家一起发展，已经成长为资源丰厚的成熟组织，拥有更为独立的身份意识。但是，它当年成立的目的并没有随着时间的流逝而有所改变；相反，在国际地缘政治形势进入新的历史阶段之际，一些旧有的挑战可能死灰复燃，职总平价当年应运而生的条件或许会重现，提醒人们莫忘初心。

当首家职总消费合作社超级市场1973年开业时，石油价格飙涨两倍，中东“十月战争”爆发也干扰物流链，让全球面对剧烈的通货膨胀。具有一定规模而有相对议价能力的职总超市，因而得以通过压制供应商价格，为一般消费者提供价廉物美的日常用品和食物，帮助普通家庭减轻生活压力。打乱全球供应链的三年冠病疫情，以及随后爆发的俄乌战争，再次冲击世界经济，尤其俄乌两个粮食生产大国因战争而减少甚至暂停粮食出口，让世界通胀形势雪上加霜。

疾风知劲草，正是在这样的关键时刻，职总平价作为当局平抑物价，稳定人心的政策手段，才真正展现出来。尽管在疫情初期发生民众恐慌抢购的场面，职总平价超市里货架商品齐全完备的景象，每一天都在提醒国人无须恐慌。虽然个别商品的价格，可能因为供应链的影响而涨价，但国人在整场疫情期间，都未曾感觉到商品的短缺。这不能不归功于决策者的应变能力，而职总平价在当中肯定扮演了重要角色。