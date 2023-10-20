社论：拜登访以色列成效有限

美国总统拜登10月18日抵达以色列首都特拉维夫，以色列总理内坦亚胡则亲自在停机坪上欢迎，展现两国在加沙危机中团结一致。美国同日在联合国安理会独自否决巴西提出的停火决议，显示拜登准备放手让以色列进军加沙，实现特拉维夫在哈马斯恐怖袭击后要全歼哈马斯的誓言。以军进入加沙势必导致更多人命伤亡和人道主义危机，而且一旦地面战开始，冲突升级和扩散的风险恐会增加。约旦在加沙医院爆炸后取消拜登访问，显示美国要为局势降温的难度。

除了罕见地以总统之尊冒险突然亲临战区，表达美国对以色列还击哈马斯的支持，拜登此行的另一个目的，便是威慑以色列北部的黎巴嫩真主党与背后的伊朗不要轻举妄动，开辟第二战线支援哈马斯。美国已经部署两个航母打击群到东地中海，并准备派遣2000名海军陆战队到以色列，执行后勤和医疗等任务，表明华盛顿不愿意看到伊朗的介入，让以哈冲突扩散和升级为区域战争。

以哈冲突不但打乱了中东地区的和平进程，哈马斯的袭击以及以色列的即将还手，必然导致更大规模的人道灾难。作为地面战的准备，以色列空军连日不断轰炸加沙北部的哈马斯目标，造成越来越多的平民伤亡，并切断了水电、天然气、食物和药品供应。日前作为回应拜登的支持，以色列同意“有条件”放行救援物资从与埃及接壤的加沙南部口岸进入；埃及当局也同意最迟在今天把最多20辆卡车的物资运进去，但投放到超过200万急需救援的人口中，无疑是杯水车薪，且各方是否说到做到还充满变数。

拜登原本计划在以色列后访问约旦，同约旦国王阿卜杜拉二世、埃及总统塞西，以及巴勒斯坦总统阿巴斯，商讨加沙的善后事宜。但10月17日加沙阿赫利阿拉伯医院爆炸事件，引发阿拉伯世界公愤，约旦因而临时宣布取消元首会议，拜登也被迫改变行程。美国总统在国际上吃闭门羹，恐怕是二战以来首次，这一事态对于危机的控管显然极其不利。在地缘政治层面，之前以色列与沙特阿拉伯的建交谈判进程，同样戛然而止。内坦亚胡政府试图通过与阿拉伯国家和解，化巴勒斯坦问题于无形的算盘，大约要胎死腹中。

在担忧中东冲突升级之外，拜登紧急访问以色列，一方面表达支持，另一方面不无遏制特拉维夫勿用力过猛而遭遇反弹的用意。他举例美国在九一一之后复仇心切，导致长期陷入反恐战争泥淖的战略错误，告诫以色列别让愤怒吞噬。美国显然担心以哈冲突的拖延，国际社会失焦，会鼓励俄罗斯继续乌克兰战事，等待明年美国总统选举产生新变数。此外，朝鲜半岛和台湾海峡同样可能因为以哈冲突而出现擦枪走火的误判。

美国9月9日在新德里二十国集团峰会推动的印度—中东—欧洲经济走廊，作为抗衡中国一带一路战略手段的构想，相信会被以哈冲突严重干扰。内坦亚胡当时还表示，以色列将成为三方经济走廊的重要十字路口。显然，这一切都可能成为明日黄花。国际地缘政治的走向，或会因此发生大变革。内坦亚胡10月8日在对哈马斯宣战时形容，以色列对袭击的回应将“改变中东”，或许低估了事态的深远影响。

拜登希望为局势降温的努力，当下并不让人感到乐观。正在不断恶化的人道主义灾难，会以更惨烈的方式刺激国际社会的恻隐之心。确实，局势一直向着险恶发展，连日密集的轰炸和一片哀嚎，掩盖了所有的停火与和平呼声，各方都拿不出方案，只能祈祷加沙的悲剧以最短的时间和最小的代价结束，尽管在目前看来，这可能是一种奢望。