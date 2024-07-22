社论：拒绝假信息分化本地政治

我国内政部首次援引《防止外来干预（对应措施）法令》（简称FICA）相关条文下达账号限制指示，针对与外籍男子郭文贵相关的95个社交媒体账号发出屏蔽限制，阻止本地用户浏览这些账号发布的内容。这些账号在我国总理交接前一个月发出百多个视频，剪辑并引用郭文贵两三年前在美国发表过有关新加坡的不实谈话，同时配上英文字幕和英语配音，明显企图影响本地受众。当局调查后发现已知的账号和内容，确定这个网络有意图和能力损害新加坡的利益， 伤害我国的主权和社会凝聚力。

事件说明FICA的制定在网络传播高度发达的时代，具有现实意义。作为防止、侦测和干扰外来敌意信息宣传（简称HICs）的法律工具，FICA让内政部有能力针对繁杂的网络平台，要求包括社媒和互联网服务供应商乃至个人经营的网站或社媒平台，在政府调查和应对源自外国、具有敌意的宣传活动时，提供协助。拒绝配合指示属违法。

社交媒体等等平台越来越多，内容五花八门，许多在平台上开设的自媒体或所谓新闻网站，谈论内容包括政治与族群敏感课题，观点的表达属于新闻或言论自由的范畴，但一些平台散播许多未经证实的信息，甚至是刻意渲染或制造假信息，一些网站甚至透过隐蔽而具欺骗性的手段，包括不透露背后主导者、金主乃至政治目的，夹带特定政治议程或立场，针对特定国家或政党展开破坏性的内容发放。一些所谓大V的网站粉丝动辄数万到百万，直接和间接传播力不容忽视。很多国家不处理或未能有效应对类似的当代政治危机，或许是政治人物缺乏共识去制定合适的法律，也或许是对舆论传播信念的不同。

新加坡作为东南亚重要的国家，在国际多个领域经常发挥重要角色，社会稳定，经济繁荣，但族群、文化与宗教复杂，因此对于居心不良的国际政治势力而言，影响甚至打击新加坡的政治社会稳定，削弱我们的国家实力，是有缝隙可钻也有利可图的。

FICA的制定对象主要是外来干预者，包括敌意信息的宣传和具政治影响力者。它弥补了防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）只针对国内网络不实信息的法律监管漏洞。对于无国界的网络空间来说，一个小国的法律工具固然不能无限延伸，但它能积极从网络领域保护我国的重要利益，避免从国外渗透进来的真假参半信息任意传播，国人以讹传讹，对真相莫衷一是，进而水滴石穿，导致本地社会对国内政治、社会与族群等敏感课题的认知分化，破坏和谐团结的共识。这是国人应该警觉并予以支持的。

被我国政府要求屏蔽的内容涉及五个主要社交媒体平台，这些经过后制剪辑又不约而同在同一时间点大量发放的操作手法，显然是经过协调、具有敌意的行为，分化本地社会，试图诋毁我国的用意明显。

中国国籍的郭文贵本人背景复杂，在中国长期涉及诈骗、官商勾结和政治斗争，逃亡美国后投入美国政治圈，发布大量涉及中国的视频，又搞诈骗吸金活动，最近刚被美国法院定罪。郭文贵近年经营大量自媒体与网络平台和团队，被美国调查公司指出在2020年的美国大选和冠病疫情期间编造了大量混淆社会的假信息，考虑到本地复杂的社会与政治生态，依法屏蔽类似内容，符合我国利益，也是明确向国际宣示，不容利用网络空间干预本地政治。

长期以来，外国势力试图透过或明或暗信息战影响新加坡的例子不胜枚举，自媒体时代更是化整为零，表面上可能是个人言论，背后却涉及更复杂的外国政治势力。本地社会生态以英语为主，但华人占多数，种族与宗教多元，任何一个群体都可能出现国际情势的认知缺口，接触到恶意的假信息，如果任由发酵，国人的自信与团结很可能被削弱，特别是在权力更替和选举期间，国人务必坚定站在本土立场，以国家利益为先，明辨虚虚实实的外来信息战，尤其要拒绝散播。