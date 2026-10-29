星期一（10月26日）开幕的国际能源周，新加坡一口气宣布多项能源基础设施建设计划，涵盖电网、发电、天然气、太阳能、储能和进口电力六大领域，包括在2025年至2029年间投入高达53亿元扩建电网。这些部署的目标明确：增强能源系统韧性、提升发电能力，为应对国际形势的风雨，以及未来不断增长的电力需求做好准备。

无独有偶，就在国际能源周开幕前几天，印度尼西亚官员扬言2028年后可能不再向“不尊重”印尼的国家出口天然气，相关部门随后以保障国内能源需求为由，从10月24日起削减对新加坡的天然气供应。虽然削减的供应量不到新加坡每日天然气需求的2%，对本地电力供应的直接影响有限，但它释放了重要的警示：即便有了长期供应安排，我们也无法保证能源供应不会受到干扰，新加坡必须进一步分散能源来源、扩大替代选择，包括认真评估核能发展的可行性。

一些网民或许会认为，新加坡过去几天的宣布是为了回应印尼的威胁，但这些政策需要多年的规划、投资与准备，不可能在短短几天内拍板推出。事实上，新加坡一直都在为能源安全提前部署，早在2008年便开始举办国际能源周，持续探讨能源转型与供应安全。另外，贸工部于10月1日起正式更名为能源、贸易及工业部（METI），这也反映出，我国此前已意识到，国际资源民族主义泛起带来的风险，并显著提高了能源安全的优先地位。

作为一个缺乏天然资源、土地有限的小国，多元化是新加坡重要的生存战略，不论是粮食、水资源或贸易方面，都是如此。在水资源方面，我们通过打造“国家四大水喉”（本地集水区集水、进口水、新生水和淡化海水），成功摆脱了对传统水源的绝对依赖，把水危机变成生机与商机；在粮食方面，进口来源从20年前约140个国家和地区扩大到目前180多个。天然气供应同样遵循多元化原则。2008年，印尼曾占新加坡天然气进口总量的四分之三，但到2024年，已没有任何一个来源的供应占比超过30%。

尽管我国多年来持续深耕细作，扩大来源，但能源高度依赖进口，仍是不争的事实。当地缘政治冲突影响产地供应，海上运输通道受阻，我们仍面临供应剧烈波动的风险，我国能源价格就可能随之上涨，影响各方信心。能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生在国际能源周的发言，就明确表达了资源民族主义日益抬头的担忧。能源是每个国家的战略资源，当供应紧张时，各国可能优先满足本国需求，甚至重新审视既有出口安排，依赖进口的国家必须承受风险。

与此同时，随着人工智能（AI）相关产业迅速发展，数据中心的数量和规模不断扩大，电力需求势必进一步攀升。当外部供应面临不确定性，而国内用电需求持续攀升时，我们要如何确保能源供应充足可靠，从而确保新加坡在未来依然拥有支撑经济发展与科技创新的动力？

新加坡约95%的电力来自天然气，推进多元布局是一方面，发展替代能源也是要务。除了现有的垃圾焚烧发电和太阳能光伏，新加坡也正积极探索其他可能性。副总理颜金勇上周五（10月23日）宣布，将试验进口及供应生物甲烷（biomethane）作为替代天然气的发电燃料。另一方面 ，陈诗龙在国际能源周开幕时则透露，我国地底深处蕴藏着可观的地热能，地热资源潜力初步估算是目前全国每年用电量的60倍以上，能源市场管理局今年底将展开下一阶段的研究。

在各种替代能源选项中，全天候可稳定供电的核能值得认真研究。政府早在10多年前便已着手探索核电的可行性，不过2012年的一项初步可行性研究认为，当时的核能技术并不适合土地狭小、人口密集的新加坡。随着核能技术不断进步，如今的情况已不一样。在配合国际能源周举行的一场活动上，陈诗龙宣布能源局与国家环境局已委聘顾问团队，协助新加坡为明年接受国际原子能机构（IAEA）的综合核基础设施第一阶段评估做好准备。

核电站涉及复杂的安全要求，对于土地有限、人口密集的新加坡，必须格外审慎。核能未必是新加坡实现能源韧性的唯一答案，但也不应在充分评估之前就将它排除。面对全球资源民族主义抬头、国际局势日益复杂的现实，新加坡人必须对国家的脆弱性保持清醒认识。与此同时，不论形势多复杂严峻，我国都将未雨绸缪、全力以赴布局未来，时刻将国家生存与发展的主动权，掌握在自己手里。