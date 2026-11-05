近日，桥南路往丹戎巴葛方向发生一起致命车祸，一名73岁妇女过马路时被巴士撞倒，送院后不治。这起意外引发很多人关注，不但因为是涉及繁忙道路的致命车祸，也和交通设施的设计与年长者过马路有关，更令人联想到我们致力打造一个活跃乐龄的社会所应该关照的细节。

新加坡已经迈入超老龄化社会，我们的共同目标是让五分之一的65岁以上年长者持续保持活跃，不必困守家中，因此近些年来，各个社区的乐龄活动中心不断增加，活动内容越来越多选择。此外，公共交通给予60岁以上国人极大的车资优惠，电影业者提供周一到周五的日间场特惠票价，这些措施都在创造乐龄人士走出家门、接触社会的机会。

我们也确实看到，有越来越多年长者走出家门，但也更应该想到环境的安全对他们很重要。年纪越大，出行的体力和精神负担也越大，在步行或过马路时，无论速度或稳健度稍有不足，都可能带来危险。对身体健康的年轻人而言，多走几步路的小事，对年长者来说可能是能免则免的苦差。

今年上半年本地交通事故报告就显示，在导致他人伤亡的车祸中，最值得关注的，是超过65岁的年长行人车祸事故达144起，同比增加近两成，造成132人受伤、九人死亡。而在年长行人的案例中，有将近四成是因为没有在指定区域过马路或乱过马路造成的。

根据牛车水车祸的报道和现场情况，这一路段车流量向来很大，但经常出现行人乱过马路往来桥南路和长泰街之间，其中就包括不少年长者，相信死者就是从长泰街横越马路时遭遇不幸。事故现场约百米的距离处有交通灯过道，事故现场的另一端不远处有行人天桥，但天桥只有一边有电梯。

这引发人们注意到一个现实，年长者大多依赖公共交通或两脚出行，少数甚至必须仰赖轮椅。而上了年纪的人容易腿脚乏力，或因为其他健康问题，不能也不愿意多走路，更不愿意爬楼梯。上述事发地点附近的天桥一端没电梯，交通灯有些远，对年长者来说确实不是太方便。

事实上，新加坡在公共交通设施方面一直从使用者安全的角度进行设计规划，根据市区重建局的划定，全国分为55个规划区，其中欧南规划区涵盖牛车水等四个区，年长者比率远高于全国平均。一直以来，这些地段都积极规划大大降低车速的安行街道，以及延长年长者过马路的绿灯时间。考虑到老人家出门也不能局限在邻里，因此巴士服务持续改善，包括方便轮椅上下车，地铁站都有方便轮椅上下的电梯，无障碍通道延伸到全岛多处，但不免仍有遗漏，需要更细心发现问题，改善问题。

换句话说，回归现实面，还是必须从年长使用者的角度，正视最后一里路的问题。年长者经常活动的区域，交通灯是不是都有延长时间的功能，至今恐怕还不普遍；巴士站和地铁站的无障碍设计够不够；在组屋等住宅区和公园之外，两个地点之间沿途是否有足够休息歇脚的设施；甚至一些日常活动如祖父母等待孙子放学，不能进入校内休息，校门口也看不到能歇脚的地方，只能站着等。诸如此类的缺失，都不利于年长者比较长距离和长时间的步行或在外逗留。这些小设置、小设施，在国家交通与城市规划的蓝图中也许显得旁枝末节、微不足道，但却是建立乐龄友好型社会应有的细心与体贴。

为了让驾驶者进一步负起交通安全的责任，最近更修订《公路交通法令》严格管制驾驶者使用手机，而酒精超标的标准提高，使用车辆蓄意伤人的法律责任也加重，目的都是在发出明确信息：遏制危险驾驶行为。从硬件设施的改善到法律的持续修订，终极目的都是让新加坡在严格控制车辆数目增长的同时，依赖公共交通和步行方式出行的人，都能享有安心和安全的居住环境。

当然，不能排除一些老人家乱过马路是出于贪方便、不愿意考虑后果，更有些是观念上的偏差，假定汽车一定会礼让自己而不想遵守交通规则。这些交通安全意识严重不足的现象，既危及自己性命，还可能危及他人，车祸发生，受害的可能包括其他人。但这些毕竟是少数，整体上，如何为点到点之间的最后一里路做到精细设计，避免留下安全缺口，我国还有进一步改善的空间。创造更有利于老年人使用的条件，为最后一里路注入温暖与关怀，等于为我们生活的城市书写随处可见的包容与人情味，敬老爱老的精神也将由此而注入每个国人心中。