新加坡小贩文化成功列入联合国教科文组织的“非物质文化遗产代表名录”。这项殊荣提高了我国的国际地位，也让小贩信心倍增，在推广美食方面再上一层楼。其实除了小贩文化，我国在组屋方面的建设与成就也不容小觑，有条件申请列入非物质文化遗产代表名录。

首先是实现了“居者有其屋”的远大目标。要让国民住得安稳，有个美丽的家园，是国家发展的首要条件。我国的组屋建设始于1960年，当时刚脱离英殖民统治，百业待兴，民众住房的条件比较差，建国总理李光耀在1964年提出要实现新加坡人“居者有其屋”的目标。从最早的两房式和三房式组屋，到后来的四房、五房、公寓式和双层公寓式组屋，让国民利用公积金存款，根据自家的经济收入，购买各类型的组屋，低收入家庭还可向政府廉价租赁。

到现在为止，大约有85%的国民住在组屋里。当白天“万国旗”飘扬，夜晚万家灯火时，不期然令人想起杜甫诗中所说的：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。”我国的组屋建设成就，备受赞扬。

其次是建立和谐包容的社会。新加坡组屋区的特色之一，是多元种族同住一栋楼。不同种族有不同的信仰、生活习惯、节日习俗，大家都能和谐礼让、关怀包容、互敬互重，让同座组屋或同个组屋区里充满温情，一起欢庆彼此的节日。虽然邻居之间有时会出现龃龉，发生冲突，投诉报警，但这并不影响组屋居民的感情，大家依旧享有欢愉安乐的组屋生活。这是新加坡社会的缩影，展示了国民的归属感和愿景。

第三是组屋区的周边设施齐全。组屋附近除了有地铁站和巴士服务，还有游乐场、商场超市、医院诊所、托儿所、图书馆、娱乐设施、学校、小贩中心和食阁等，大大满足了居民的各种生活需要，不须走远即可在社区里吃喝玩乐。同时，组屋区还建有中央舞台或多功能场地，在节日时呈献文娱表演，或让居民一展歌唱才华，使生活多姿多彩，也更乐于住在组屋里。

第四是打造绿化环境和美丽家园。新加坡面积小，土地有限，但政府还是腾出土地建社区公园。公园里有儿童游乐场、健身设施，栽种花草树木，让居民锻炼身体，活动筋骨，赏花和呼吸新鲜空气。同时，建屋发展局继续推出新绿化要求，规定多层停车场天台可栽种更茂密的植物，开辟更多垂直绿化空间，使周围绿意盎然，为居民打造更舒适的生活环境。

另外，每个邻里建设有盖走廊直达地铁站和巴士站，居民不怕风吹雨打日晒，出入更加惬意。在新加坡很难看到老旧的组屋，市镇理事会每隔五年左右，就会粉刷外墙和走廊。一些组屋底层还有色彩鲜艳、主题各不同的壁画；加上石桌石椅，居民聊天话家常的同时，还可欣赏周围优雅的环境。这是我国组屋区所独有的，是组屋能申遗的条件之一。

总之，新加坡组屋周围的设施不断更新，屋内装置日臻完善，与时并进。这独一无二的组屋建设是世人所艳羡的。因此，我们可申请将组屋列入非物质文化遗产代表名录，这是我国接下来可以努力的方向。