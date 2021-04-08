交流站：打冠病疫苗有感

最近我到女皇镇民众联络所接种第二剂冠病疫苗，经现场工作人员和医护人员的细心安排和耐心指导，公众井然有序地就坐轮候，接种后留在大堂接受半小时的观察。整个过程流畅顺利，临走前还领到接种疫苗的记录，要我好好保存，以备后用。

出了民众联络所，望着蓝天白云，心里特别舒畅和感慨，因为自己完成了疫苗接种，给自己、家人和社会多了一层保护；进而想到政府动用了庞大的人力、物力和资源，为国民免费施打疫苗，由衷感到身为新加坡人是多么幸福。

冠病疫情肆虐全球一年有余，导致各种社会经济活动几乎停摆，打乱了人们的日常生活。我去年到香港探望儿孙，在那里待了近七个月，亲眼目睹了疫情破坏社会的惨况，从学生停课到网络教学，人们居家办公，餐馆傍晚6时后严禁堂食，大半飞机停飞，不少公司、商店结束营业，导致许多人失业等等，搞得人心惶惶。

疫情反反复复，东方之珠香港未能幸免，单日确诊人数一度从零急增到过百宗，确实触目惊心。更令人心寒的是，香港近年政治纷纷扰扰，社会动荡不定，以致疫情来袭时，社会欠缺凝聚力，没有了全民同心抗疫的决心，连打冠病疫苗也政治化，让病毒乘虚而入，至今已夺走数百条无辜的生命。

今年初，我返回新加坡，看到国民经过一整年的奋战，疫情基本受控，人们日常生活几乎回归正常，让人感到欣慰。

眼看邻国还处在艰苦的抗疫斗争之中，毫无天然资源的弹丸小国新加坡，政府大力推行纾困措施，资助企业和市民解决燃眉之急，并振兴经济，加上全民配合，终于看到了黎明的曙光。

疫情让我们领悟到，只要万众一心，没有战胜不了的困难。当然，我们还是要戒骄戒躁，绝不能自满。抗疫之战还有漫长的路要走，疫情还在世界各地肆虐，我们的防疫工作不可有丝毫松懈，还得咬紧牙关，奋战到底，才有望取得最后的胜利。